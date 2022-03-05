Назван тревожный знак для США после голосования по РФ в ООН

Так он высказался о состоявшемся 2 марта голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к Москве прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Эксперт отметил, что в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к официальному Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Также не сообщается о перевороте на Украине в 2014 году.