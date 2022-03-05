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40 минут назад

NI назвал тревожный знак для США после антироссийского голосования в ООН

Елена Прошина

Глобальная антироссийская коалиция в ООН, создаваемая Вашингтоном, столкнулась с серьезными проблемами, сообщает The National Interest со ссылкой на эксперта по международной проблематике Теда Карпентера.

Назван тревожный знак для США после голосования по РФ в ООН
Фото: ТАССТАСС

Так он высказался о состоявшемся 2 марта голосовании Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с требованием к Москве прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. Эксперт отметил, что в тексте не содержится ни единого призыва непосредственно к официальному Киеву, нет упоминаний конкретно о положении населения Донбасса и агрессии против ДНР и ЛНР. Также не сообщается о перевороте на Украине в 2014 году.

За резолюцию высказались 141 страна, против – пять. Однако Карпентер обратил внимание на большое количество воздержавшихся.

«Поскольку США придают такое большое значение созданию подавляющей коалиции против Москвы, другим странам требуется определенное мужество, чтобы отказаться присоединиться к ней. И все же 35 стран отказались «умаслить» Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться», — заявил аналитик.

За резолюцию отказались голосовать ключевые страны Южной и Восточной Азии, особенно Индия и Китай.

«Теперь, с учетом растущих связей между Москвой и Пекином, Вашингтону будет нереалистично ожидать, что Китай поддержит какие-либо реально наказательные меры против России», — отметил эксперт.

https://nationalinterest.org/feature/un-vote-signals-trouble-washington%E2%80%99s-global-coalition-against-russia-200954

В мире,Тед Карпентер,Генассамблея ООН,ООН,
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