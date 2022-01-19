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23 минуты назад

Пока вы не уснули: Неожиданный курс рубля и обращение Эрдогана к Путину

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

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Суд избрал меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева отпустил экс-президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Об этом сообщает «Гордон».

В среду, 19 января, суд рассматривал меру пресечения для Порошенко, ставшего подозреваемым по делу о госизмене.

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Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к своим коллегам из России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением провести встречу для обсуждения и урегулирования разногласий. Об этом сообщил представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

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Назарбаева захотели лишить неприкосновенности

В Казахстане создана петиция с требованием лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий, оговоренных законом «О первом президенте», в том числе и неприкосновенности.

Соответствующий документ был размещен на сайте egov.press.

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В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом

Кандидатуры на замену Натальи Поклонской, которая должна была стать послом России в Кабо-Верде, пока не согласовывались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Речь идет о личных обстоятельствах. Какие-то кандидатуры [на пост посла] пока не согласовывались», — отреагировал на ситуацию пресс-секретарь президента.

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Курс рубля взлетел

В ходе торгов на Мосбирже днем в среду, 19 января, курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на 1 процент, свидетельствуют данные площадки.

На максимуме роста в 15:00 доллар опускался до 75,87 рубля, евро — до 86 рублей.

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США захотели мирного решения конфликта с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на мирное разрешение конфликтов с Россией и украинского кризиса.

Отношения с Россией Блинкен прокомментировал во время встречи с сотрудниками посольства США в Киеве.

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Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение

Президент РФ Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков.

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Транзит газа через Украину рекордно рухнул

Валентин Огиренко / Reuters

Среднесуточный объем транзита газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины в первой половине января оказался рекордно низким за последние четыре года.

Он рухнул до 52,4 миллиона кубометров, написал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

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Россияне подрались с иностранцами в центре Москвы

Драка произошла между двумя россиянами и двумя иностранцами в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во вторник на Мясницкой улице произошла драка между двумя гражданами России и двумя гражданами Алжира. Они были задержаны", - сказал собеседник агентства.

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Тодоренко рассказала о кризисе в браке

Телеведущая Регина Тодоренко призналась в желании развестись со своим супругом Владом Топаловым.

В своем Instagram она заявила, что после рождения сына их отношения изменились, пара пережила серьезные проблемы.

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