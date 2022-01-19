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25 минут назад

Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение в этом году

Президент РФ Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков.

"Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условях пандемии перед тем, как это делать (окунаться в прорубь). И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", - добавил он.

Песков также отметил, что в Кремле не следят за тем, окунаются ли в прорубь российские политики и губернаторы. "Это личное дело каждого", - подчеркнул представитель Кремля.

Журналисты также уточнили, крещеные ли внуки Путина. "Я не знаю, это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерений в это личное пространство вторгаться", - ответил Песков.

О купаниях Путина на Крещение

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль стал сообщать с 2018 года. Тогда президент по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, побывал на части литургии и окунулся в прорубь на озере Селигер. При этом для Путина, по словам Пескова, это был уже не первый опыт крещенских купаний.

Песков раскрыл место возможного купания Путина на Крещение

Об участии главы государства в крещенских купаниях сообщалось затем в 2019 и в 2021 году. При этом в минувшем году на сайте Кремля опубликовали сообщение о том, что "Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром". Точное место, где это происходило, не уточняли. Также были опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби и окунается в нее.

О традиции

Традиция погружения в крещенскую прорубь - иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В 2007 году во время визита в Иорданию президент РФ омыл руки в водах этой реки и посетил место, где Иоанн Креститель встретил Спасителя. Во время следующего приезда в Иорданию в 2012 году Путин принял участие в церемонии открытия российского Странноприимного дома рядом с местом крещения Иисуса Христа.

Купания в проруби, которые традиционно проходят с 18 на 19 января в России в один из главных православных праздников - Крещение Господне, являются не церковным обрядом, а народным обычаем. В Русской православной церкви при этом в целом благосклонно смотрят на данную традицию, если человек относится к погружениям в прорубь с благоговением и ему это позволяет здоровье.
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