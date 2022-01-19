Президент РФ Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году президент предпочел прислушаться к рекомендациям представителей церкви и не окунаться в связи с пандемийными условиями", - сказал Песков.

"Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условях пандемии перед тем, как это делать (окунаться в прорубь). И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться", - добавил он.

Песков также отметил, что в Кремле не следят за тем, окунаются ли в прорубь российские политики и губернаторы. "Это личное дело каждого", - подчеркнул представитель Кремля.

Журналисты также уточнили, крещеные ли внуки Путина. "Я не знаю, это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерений в это личное пространство вторгаться", - ответил Песков.

О купаниях Путина на Крещение

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль стал сообщать с 2018 года. Тогда президент по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, побывал на части литургии и окунулся в прорубь на озере Селигер. При этом для Путина, по словам Пескова, это был уже не первый опыт крещенских купаний.

Об участии главы государства в крещенских купаниях сообщалось затем в 2019 и в 2021 году. При этом в минувшем году на сайте Кремля опубликовали сообщение о том, что "Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром". Точное место, где это происходило, не уточняли. Также были опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби и окунается в нее.

О традиции

Традиция погружения в крещенскую прорубь - иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В 2007 году во время визита в Иорданию президент РФ омыл руки в водах этой реки и посетил место, где Иоанн Креститель встретил Спасителя. Во время следующего приезда в Иорданию в 2012 году Путин принял участие в церемонии открытия российского Странноприимного дома рядом с местом крещения Иисуса Христа.