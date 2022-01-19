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29 минут назад

В Казахстане потребовали лишить Назарбаева неприкосновенности

В Казахстане создана петиция с требованием лишить Нурсултана Назарбаева всех привилегий, оговоренных законом «О первом президенте», в том числе и неприкосновенности. Соответствующий документ был размещен на сайте egov.press.

Назарбаева захотели лишить неприкосновенности
Фото: ТАССТАСС

Нурсултан Назарбаев был лидером Казахстана с 22 июня 1989 года по 19 марта 2019 года. Покинув пост президента, он сохранил должности главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета республики.

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2 января в Казахстане начались протесты, вызванные ростом цен на газ. Митинги переросли в массовые беспорядки, участники которых блокировали работу скорой помощи, пожарных служб, нападали на сотрудников правоохранительных органов и пытались захватить оружие. 18 января впервые после начала беспорядков в стране Нурсултан Назарбаев выступил в прямом эфире с обращением к гражданам. Он опроверг слухи о конфликте в политической элите страны и подчеркнул, что вся полнота власти принадлежит президенту Касым-Жомарту Токаеву.

В тот же день на сайте egov.press появилась петиция с требованием лишить Назарбаева привилегий, положенных ему законом «О первом президенте», который был принят в 2000 году.

Назарбаев прервал молчание

Автор петиции обратил внимание на то, что первому президенту и его семье гарантируется полная неприкосновенность, также гарантирована неприкосновенность его имущества и банковских счетов, предусмотрена пожизненная охрана как Назарбаева, так и его родственников, и бывшему главе государства, и его семье ежемесячно идут выплаты из бюджета.

«Считаем, что данные привилегии недопустимы в свободном демократическом обществе, к которому стремится новый Казахстан, кроме того, вызывают большие сомнения источники дохода семьи и остальных родственников первого президента. Все это подлежит законному и объективному расследованию, однако это противоречит указанному закону. Требуем отменить данный закон!» - отмечается в петиции.

По данным на 14.40 мск, петицию подписали более 5700 человек. Между тем подписи, собранные на этом сайте, не имеют юридической силы.

Сегодня нижняя палата парламента Казахстана уже одобрила поправки в ряд конституционных законов, в том числе «О первом президенте Республики», отменив пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Совбезе и Ассамблее народа республики, пишет РИА Новости.

Ранее на фоне погромов и столкновений протестующих с силовиками нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности руководителя Совета безопасности, которую тот должен был занимать пожизненно, объявил о начале спецоперации и попросил о помощи ОДКБ.

В мире,Нурсултан Назарбаев,МВД,РИА Новости,
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