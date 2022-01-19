Тодоренко рассказала о кризисе в браке

«Первый год жизни втроем нам, признаюсь, было непросто, как и всем. Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и побег из дома на работу становится частой моделью поведения ранее любящих друг друга людей», — призналась она.