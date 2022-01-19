Тодоренко рассказала о кризисе в браке

Телеведущая Регина Тодоренко призналась в желании развестись со своим супругом Владом Топаловым. В своем Instagram она заявила, что после рождения сына их отношения изменились, пара пережила серьезные проблемы.
«Первый год жизни втроем нам, признаюсь, было непросто, как и всем. Возникает ощущение, что ты не принадлежишь себе, что безудержного веселья, как раньше, уже не будет, холод в отношениях и побег из дома на работу становится частой моделью поведения ранее любящих друг друга людей», — призналась она.
Ведущая уверена, что многие молодые родители не могут справиться с потоком новых эмоций и подают на развод. Тодоренко с супругом же проговаривали свои проблемы, что помогли им преодолеть непонимание.
«Мы пережили уже несколько кризисов и потихонечку подступаем к пятилетию наших отношений. Страшно, но как интересно. С тобой скучно не бывает», — написала она.
Напомним, что накануне Тодоренко разместила в своих соцсетях кадры, на которых у артистки немного выпирает животик. Поклонники тут же заподозрили у Тодоренко вторую беременность, однако телеведущая никак не комментирует семейные планы на второго ребенка.