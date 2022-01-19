США захотели мирного решения конфликта с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется на мирное разрешение конфликтов с Россией и украинского кризиса. Об этом сообщает «Новое время».

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Отношения с Россией Блинкен прокомментировал во время встречи с сотрудниками посольства США в Киеве.

«Я очень, очень надеюсь, что мы сможем придерживаться дипломатического и мирного пути, но в конечном итоге это будет решение президента Путина», - заявил Блинкен.

19 января Блинкен также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. В Госдепе называли целью встречи «подтверждение приверженности Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины».

20 января госсекретарь США отправится в Берлин, чтобы обсудить недавние дипломатические контакты с Россией и совместные усилия по деэскалации украинского кризиса.