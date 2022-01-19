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1 час назад

В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде

Кандидатуры на замену Натальи Поклонской, которая должна была стать послом России в Кабо-Верде, пока не согласовывались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет о личных обстоятельствах. Какие-то кандидатуры [на пост посла] пока не согласовывались», — отреагировал на ситуацию пресс-секретарь президента.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по некими личными обстоятельствами. Однако Поклонская повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.

Поклонская отказалась стать послом в Кабо-Верде

Министерство иностранных дел России также подтвердило отмену назначения Натальи Поклонской послом. Дипломата назначили 13 октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Тогда она призналась, что давно мечтала попробовать себя на дипломатическом поприще. Поклонская должна была отправиться в страну в ноябре.

Политика,Видео,Наталья Поклонская,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД,ИТАР-ТАСС,
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