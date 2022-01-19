Кандидатуры на замену Натальи Поклонской, которая должна была стать послом России в Кабо-Верде, пока не согласовывались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Речь идет о личных обстоятельствах. Какие-то кандидатуры [на пост посла] пока не согласовывались», — отреагировал на ситуацию пресс-секретарь президента.

19 января стало известно, что Наталья Поклонская отказалась от должности посла России в Кабо-Верде по некими личными обстоятельствами. Однако Поклонская повторила, что хочет быть полезной стране и готова на любую должность, где будет помогать государству.