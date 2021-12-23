Пока вы не уснули: требование ЕС к Зеленскому и повышение пенсий

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Руководители стран ЕС оценили приговор Печерского районного суда Киева, согласно которому главе «Оппозиционной платформе — За жизнь», депутату парламента Виктору Медведчуку назначен круглосуточный домашний арест, проинформировало интернет-издание «Страна.ua». Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения политика, которого прокуратура Украины обвиняет в государственной измене.
В предложениях ЕС говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев, эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке, — передают СМИ.
Кроме того, Европейский союз призвал Киев отменить санкции против оппозиционных источников информации.
Правительство России сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Таким образом в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Трансляцию мероприятия на своем канале в YouTube ведет ТАСС.
Он подчеркнул, что до сих пор властям в целом это удавалось. Путин заверил, что в следующем году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.
Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала о «госте из Украины», попытавшем проникнуть в ее крымский дом. Видео, на которое попал инцидент, она опубликовала в Instagram.
На записи видно, как мужчина перелез через забор и направился в сторону входной двери дома.
«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму», - так Поклонская подписала этот ролик (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
По словам посла, в это время она находилась в доме с дочерью и успела закрыться.
Президент России Владимир Путин не узнал телеведущую Ксению Собчак, которая начала задавать ему вопрос во время большой пресс-конференции. Глава государства попросил «дать девочке» микрофон, а после попросил ее «представиться».
После президент отметил, что Собчак находилась далеко, и он ее не увидел, на что журналистка ответила, что она специально пришла в красном пиджаке и спросила президента о пытках в российских тюрьмах.
«К сожалению, это проблема не только России, это общемировая проблема. Жизнь сложна и разнообразна. 17 уголовных дел возбуждено. Свыше десятка уволенных», — ответил Путин, добавив, что с этим надо «спокойненько работать.
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что в судебном процессе по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года присутствует политический подтекст.
"Есть политический подтекст в том, что происходит в данный момент в суде. Я вижу это в ровно таком ключе. <...> Вы так утверждаете, что это с нашей территории сделано, но этого же нет, нет решения суда, нет следствия", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
По его словам, суд достаточно предвзято относится к имеющимся данным.
Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал, что случаи «пьяного» расстрела беженцев на границе с Белоруссией исчисляются десятками, а солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии. Как сообщает URA.RU, накануне военный попросил убежища в Белоруссии из-за страха преследования.
«10 раз были случаи расстрела беженцев. От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие», — заявил Чечко.
Солдат добавил, что на утро после происшествия человек не был уверен, что стрелял в людей. Чечко обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Анджею Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.
Германия должна сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» исключительно на основе европейского законодательства. Об этом в интервью Die Zeit заявила новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«Не секрет, что мы подходим с разных сторон к этому вопросу… и федеральный канцлер, и я дали ясно понять, что в текущем процессе утверждения применяться должен только европейский энергетический закон», — сказала глава МИД Германии.
Заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, народный артист России Вадим Лобанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает 78.ru.
Как рассказали в пресс-службе университета, причиной смерти актера стала болезнь, с которой он боролся в последние годы.
Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В 1966-м он окончил Московское театральное училище имени Щепкина, служил в Омском театре драмы, Ленинградском Малом Драматическом театре — Театре Европы, в АБДТ имени Товстоногова.
Мать двух замерзших детей из деревни Прокудино в Саратовской области душила их шарфом, прежде чем выбросить на улицу. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина разозлилась на своего восьмилетнего сына и пятилетнюю дочку за непослушание.
Сперва мать начала душить шарфом сына, а после и дочку. Когда дети перестали подавать признаки жизни, женщина вынесла их тела в овраг и скрылась.
Детей обнаружила прохожая днем 23 декабря — малолетние лежали в сугробе без верхней одежды. Мальчик скончался от переохлаждения, а девочка сейчас находится в реанимации — за ее жизнь борются врачи.