Пока вы не уснули: требование ЕС к Зеленскому и повышение пенсий

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Страны ЕС обратились с требованием к Зеленскому

Руководители стран ЕС оценили приговор Печерского районного суда Киева, согласно которому главе «Оппозиционной платформе — За жизнь», депутату парламента Виктору Медведчуку назначен круглосуточный домашний арест, проинформировало интернет-издание «Страна.ua». Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения политика, которого прокуратура Украины обвиняет в государственной измене.

В предложениях ЕС говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев, эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке, — передают СМИ.

Кроме того, Европейский союз призвал Киев отменить санкции против оппозиционных источников информации.

Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции

Правительство России сделает все, чтобы выполнить обещания прошлых лет по поводу пенсий. Таким образом в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о планах по индексации пенсий выше уровня фактической инфляции. Трансляцию мероприятия на своем канале в YouTube ведет ТАСС.

Он подчеркнул, что до сих пор властям в целом это удавалось. Путин заверил, что в следующем году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом.

«Успела закрыться»: на дом Поклонской напал украинец

Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала о «госте из Украины», попытавшем проникнуть в ее крымский дом. Видео, на которое попал инцидент, она опубликовала в Instagram.

На записи видно, как мужчина перелез через забор и направился в сторону входной двери дома.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму», - так Поклонская подписала этот ролик (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам посла, в это время она находилась в доме с дочерью и успела закрыться.

Путин не узнал Собчак

Президент России Владимир Путин не узнал телеведущую Ксению Собчак, которая начала задавать ему вопрос во время большой пресс-конференции. Глава государства попросил «дать девочке» микрофон, а после попросил ее «представиться».

После президент отметил, что Собчак находилась далеко, и он ее не увидел, на что журналистка ответила, что она специально пришла в красном пиджаке и спросила президента о пытках в российских тюрьмах.

«К сожалению, это проблема не только России, это общемировая проблема. Жизнь сложна и разнообразна. 17 уголовных дел возбуждено. Свыше десятка уволенных», — ответил Путин, добавив, что с этим надо «спокойненько работать.

Глава ДНР сделал заявление о крушении MH17

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что в судебном процессе по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года присутствует политический подтекст.

"Есть политический подтекст в том, что происходит в данный момент в суде. Я вижу это в ровно таком ключе. <...> Вы так утверждаете, что это с нашей территории сделано, но этого же нет, нет решения суда, нет следствия", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, суд достаточно предвзято относится к имеющимся данным.

Поляк признался в «пьяных» расстрелах беженцев

Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал, что случаи «пьяного» расстрела беженцев на границе с Белоруссией исчисляются десятками, а солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии. Как сообщает URA.RU, накануне военный попросил убежища в Белоруссии из-за страха преследования.

«10 раз были случаи расстрела беженцев. От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие», — заявил Чечко.

Солдат добавил, что на утро после происшествия человек не был уверен, что стрелял в людей. Чечко обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Анджею Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации.

Новый канцлер ФРГ принял решение по «Северному потоку — 2»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок достигла «взаимопонимания» с канцлером Олафом Шольцем по вопросу «Северного потока — 2». Она подчеркнула, что процесс сертификации газопровода должен происходить на основе законодательства Евросоюза с учетом вопросов энергобезопасности. При этом Бербок заявила, что в случае «вторжения» России на Украину газопровод будет перекрыт.

Германия должна сертифицировать газопровод «Северный поток — 2» исключительно на основе европейского законодательства. Об этом в интервью Die Zeit заявила новая министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

«Не секрет, что мы подходим с разных сторон к этому вопросу… и федеральный канцлер, и я дали ясно понять, что в текущем процессе утверждения применяться должен только европейский энергетический закон», — сказала глава МИД Германии.

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Kino-teatr.ru

Заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, народный артист России Вадим Лобанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказали в пресс-службе университета, причиной смерти актера стала болезнь, с которой он боролся в последние годы.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В 1966-м он окончил Московское театральное училище имени Щепкина, служил в Омском театре драмы, Ленинградском Малом Драматическом театре — Театре Европы, в АБДТ имени Товстоногова.

Душила шарфом: подробности трагедии с детьми в овраге

Мать двух замерзших детей из деревни Прокудино в Саратовской области душила их шарфом, прежде чем выбросить на улицу. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина разозлилась на своего восьмилетнего сына и пятилетнюю дочку за непослушание.

Сперва мать начала душить шарфом сына, а после и дочку. Когда дети перестали подавать признаки жизни, женщина вынесла их тела в овраг и скрылась.