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1 час назад

«Успела закрыться»: на дом Поклонской напал украинец

Экс-прокурор Крыма, посол РФ в Кабо-Верде Наталья Поклонская рассказала о «госте из Украины», попытавшем проникнуть в ее крымский дом. Видео, на которое попал инцидент, она опубликовала в Instagram.

На записи видно, как мужчина перелез через забор и направился в сторону входной двери дома.

«Вы думаете, это сдача ГТО? На самом деле это незваный «гость» из Украины пробирается ко мне домой в Крыму», - так Поклонская подписала этот ролик (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам посла, в это время она находилась в доме с дочерью и успела закрыться.

Украинский суд вынес решение о задержании Поклонской

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», - подчеркнула она.

Как отметила Поклонская, крымские полицейские сообщили ей, что не видят в случившемся состава преступления.

«Моего «гостя» отправили обратно в Украину - наверное, за медалью, чтобы в следующий раз задержать уже награжденного», - заключила она.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко записал видео о недвижимости Поклонской и пригрозил ей «украинскими гостями» в Кабо-Верде.

«К тебе приедут гости обязательно, Наташа, из Украины. Упакуют тебя и отправят подальше от твоей квартирки и дома в Лукьяновское СИЗО [в Киеве]», - заявил он.

Поклонская прокомментировала этот ролик и отметила, что теперь все могут узнать ее адрес, в том числе люди, «желающие совершить преступление».

Политика,Видео,Наталья Поклонская,Алексей Гончаренко,ФСИН,Верховная Рада,
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