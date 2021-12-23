Душила шарфом: подробности трагедии с детьми в овраге

Мать двух замерзших детей из деревни Прокудино в Саратовской области душила их шарфом, прежде чем выбросить на улицу. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина разозлилась на своего восьмилетнего сына и пятилетнюю дочку за непослушание.

Фото: ТАСС ТАСС

Сперва мать начала душить шарфом сына, а после и дочку. Когда дети перестали подавать признаки жизни, женщина вынесла их тела в овраг и скрылась.

Детей обнаружила прохожая днем 23 декабря — малолетние лежали в сугробе без верхней одежды. Мальчик скончался от переохлаждения, а девочка сейчас находится в реанимации — за ее жизнь борются врачи.

Известно, что мальчик и девочка были из нормальной семьи, однако недавно их родители развелись, после чего мама пыталась перевести их на домашнее обучение. В день трагедии женщина написала классному руководителю сына, что тот не пойдет в школу.