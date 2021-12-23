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36 минут назад

Умер актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила»

Заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, народный артист России Вадим Лобанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает 78.ru.

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru

Как рассказали в пресс-службе университета, причиной смерти актера стала болезнь, с которой он боролся в последние годы.

Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В 1966-м он окончил Московское театральное училище имени Щепкина, служил в Омском театре драмы, Ленинградском Малом Драматическом театре — Театре Европы, в АБДТ имени Товстоногова.

Вадим Лобанов был вице-президентом гильдии актеров кино Санкт-Петербурга и работал на кафедре театрального искусства СПбГУ.

В 1996 году он получил звание заслуженного артиста России, в 2007-м - народного артиста.

Вадим Лобанов сыграл Никиту Хрущеву в двухсерийной военной картине «Сталинград» (1989). Снимался во многих сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей», «Агенте национальной безопасности», «Убойной силе» и «Мажоре».

Общество,Вадим Лобанов,
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