Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Заведующий кафедрой театрального искусства СПбГУ, народный артист России Вадим Лобанов скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщает 78.ru.
Как рассказали в пресс-службе университета, причиной смерти актера стала болезнь, с которой он боролся в последние годы.
Вадим Лобанов родился 16 ноября 1940 года в Воронеже. В 1966-м он окончил Московское театральное училище имени Щепкина, служил в Омском театре драмы, Ленинградском Малом Драматическом театре — Театре Европы, в АБДТ имени Товстоногова.
Вадим Лобанов был вице-президентом гильдии актеров кино Санкт-Петербурга и работал на кафедре театрального искусства СПбГУ.
В 1996 году он получил звание заслуженного артиста России, в 2007-м - народного артиста.
Вадим Лобанов сыграл Никиту Хрущеву в двухсерийной военной картине «Сталинград» (1989). Снимался во многих сериалах, в том числе в «Улицах разбитых фонарей», «Агенте национальной безопасности», «Убойной силе» и «Мажоре».