Страны ЕС обратились с требованием к Зеленскому

Руководители стран ЕС оценили приговор Печерского районного суда Киева, согласно которому главе «Оппозиционной платформе — За жизнь», депутату парламента Виктору Медведчуку назначен круглосуточный домашний арест, проинформировало интернет-издание «Страна.ua». Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения политика, которого прокуратура Украины обвиняет в государственной измене.

Фото: Reuters Reuters

В предложениях ЕС говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев, эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке, — передают СМИ.

Кроме того, Европейский союз призвал Киев отменить санкции против оппозиционных источников информации.

Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против «Страны» и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить, — пишет издание.