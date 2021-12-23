В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
22 минуты назад

ЕС призвал Зеленского освободить Медведчука из-под домашнего ареста

Руководители стран ЕС оценили приговор Печерского районного суда Киева, согласно которому главе «Оппозиционной платформе — За жизнь», депутату парламента Виктору Медведчуку назначен круглосуточный домашний арест, проинформировало интернет-издание «Страна.ua». Они потребовали от президента Украины Владимира Зеленского немедленного освобождения политика, которого прокуратура Украины обвиняет в государственной измене.

Страны ЕС обратились с требованием к Зеленскому
Фото: ReutersReuters

В предложениях ЕС говорилось о том, что нужно освободить из-под домашнего ареста Виктора Медведчука. По мнению европейцев, эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке, — передают СМИ.

Кроме того, Европейский союз призвал Киев отменить санкции против оппозиционных источников информации.

Зеленского обвинили в госизмене

Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против «Страны» и трех оппозиционных телеканалов, закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить, — пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что готов договориться об обмене своего политического оппонента с Россией, при условии, что у Медведчука обнаружится российский паспорт. Глава оппозиционной партии ОПЗЖ сразу опроверг такие подозрения, объявив, что он имеет только украинское гражданство.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители