Глава ДНР сделал заявление о крушении MH17

"Есть политический подтекст в том, что происходит в данный момент в суде. Я вижу это в ровно таком ключе. <...> Вы так утверждаете, что это с нашей территории сделано, но этого же нет, нет решения суда, нет следствия", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" .

"Самое удивительное, почему нет снимков со спутников. На тот момент была достаточно ясная погода, у США спутниками <...> все напичкано. Если бы там было хоть одно доказательство, что это были мы, что к этому причастна Россия, то США давно бы это обнародовали и использовали", - добавил Пушилин.

"На тот период у нас не было соответствующего вооружения, соответствующе подготовленных людей, чтобы можно было говорить о возможности, даже теоретической, того, чтобы ополченцы в тот момент сбили Boeing", - подчеркнул он.

Пушилин отметил, что Украина может быть причастна к этой трагедии, "больше некому", однако не уверен, была ли это провокация или ошибка.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов. Слушания по уголовному делу о крушении Boeing на Украине возобновятся 7 марта 2022 года.