В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
27 минут назад

Глава ДНР видит в судебном процессе по делу MH17 политический подтекст

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что в судебном процессе по уголовному делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года присутствует политический подтекст.

Глава ДНР сделал заявление о крушении MH17
Фото: ТАССТАСС

"Есть политический подтекст в том, что происходит в данный момент в суде. Я вижу это в ровно таком ключе. <...> Вы так утверждаете, что это с нашей территории сделано, но этого же нет, нет решения суда, нет следствия", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Видео дня

По его словам, суд достаточно предвзято относится к имеющимся данным.

"Самое удивительное, почему нет снимков со спутников. На тот момент была достаточно ясная погода, у США спутниками <...> все напичкано. Если бы там было хоть одно доказательство, что это были мы, что к этому причастна Россия, то США давно бы это обнародовали и использовали", - добавил Пушилин.

Глава ДНР также отрицает вину ополченцев в крушении Boeing.

"На тот период у нас не было соответствующего вооружения, соответствующе подготовленных людей, чтобы можно было говорить о возможности, даже теоретической, того, чтобы ополченцы в тот момент сбили Boeing", - подчеркнул он.

Пушилин отметил, что Украина может быть причастна к этой трагедии, "больше некому", однако не уверен, была ли это провокация или ошибка.

Лавров заявил о двойных стандартах в суде по делу MH17

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов. Слушания по уголовному делу о крушении Boeing на Украине возобновятся 7 марта 2022 года.

В мире,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Денис Пушилин,Boeing,Эхо Москвы,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители