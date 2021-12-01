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38 минут назад

Пока вы не уснули: Обращение к россиянам из-за омикрон-штамма и угрозы у границ РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Видео дня

Польша и Украина решили разорить Германию

Не успел «светофор» нового правительства Германии заработать на полную мощь, а канцлер Меркель окончательно уйти с политической сцены, Варшава и Киев устроили очередной поход на Берлин за репарациями.

Поляки снова требуют денег за преступления гитлеровцев во время Второй мировой войны, украинцы – за утраченное в тот же период культурное наследие.

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Путин заявил о подступающих к границам России угрозах

Владимир Путин заявил, что Россия принимает адекватные военно-технические действия. Об этом президент заявил на церемонии вручения послами верительных грамот.

"Не мы кому-то угрожаем, а угрозы подступают к нашим границам", — подчеркнул Путин.

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Матвиенко обратилась к россиянам из-за распространения омикрон-штамма

Россияне, планирующие отдохнуть в период новогодних каникул за рубежом, рискуют испортить себе отпуск и потерять деньги. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что проблемы могут возникнуть из-за возможного ограничения авиасообщения на фоне появления новых штаммов коронавируса.

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Зеленский совершил пугающую оговорку в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский совершил жуткую оговорку во время выступления в Верховной Раде.

Говоря о средствах для следующих поколений за счет недр страны, президент хотел сказать, что дети смогут использовать эти деньги «для покупки жилья в Украине».

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Лукашенко пригрозил перекрыть газ в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в Европу в случае, если Польша закроет границу.

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал Лукашенко.

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Российский бизнес понесет миллиардные потери из-за Китая

Китай на фоне обострения ситуации с COVID-19 отказался принимать неконтейнерные грузы из России через пограничные переходы Гродеково — Суйфэньхэ и Забайкальск — Маньчжурия.

Пункты пришлось закрыть. Из-за этого российские грузовладельцы рискуют потерять более 18 млрд рублей. Такую оценку привёл Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ).

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«Война против России»: лучших фигуристок могут исключить с Евро, ЧМ и Олимпиады

Денис Гладков/«Газета.Ru»

После Олимпиады в Пекине — 2022 конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит идею поднять возрастной ценз до 17 лет при переходе на взрослый уровень в одиночном катании. Сейчас он составляет 15 лет.

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев осудил эту идею, отметив, что прекратить гегемонию наших фигуристок таким образом все равно не удастся.

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Части россиян проиндексировали пенсии с 1 декабря

Трем категориям пенсионеров с 1 декабря автоматически проиндексируют пенсии.

Это касается граждан, которым исполнилось 80 лет, тех, кто вышел на пенсию в августе и тех, кто подал заявление на перерасчет выплаты.

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Сбежавшего от суда экс-депутата КПРФ нашли в Лондоне

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, находящийся в розыске, посетил съезд Коммунистической партии Великобритании в Лондоне. Об этом сообщается на сайте ростовского отделения КПРФ.

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Пьяная компания разгромила машину «скорой помощи» в Москве

В Москве пьяная компаний напала на бригаду «скорой помощи» и разбила окна в машине.

Нетрезвые мужчины решили, что автомобиль занимает слишком много места и не дает им проехать.

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В мире,Валентин Писеев,Владимир Зеленский,Владимир Бессонов,Александр Лукашенко,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,Верховная Рада,КПРФ,Совет Федерации,Госдума,Газета.Ru,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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