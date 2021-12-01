Лукашенко пригрозил перекрыть газ в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в Европу в случае, если Польша закроет границу.
"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал Лукашенко.
На уточняющий вопрос Лукашенко подтвердил, что говорит об этом серьезно.
"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — добавил Лукашенко.
Он отметил, что в настоящее время закрыта южная граница России с Украиной, через Прибалтику - нет дорог.
"Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — сказал Лукашенко.
По его словам, неизвестно, кто больше получит ущерба от закрытия границы.
"Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь. <...> Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — сказал белорусский президент.
Ранее в Варшаве заявили о возможном закрытии границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.