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16 минут назад

Лукашенко пригрозил перекрыть газ в Европу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что готов остановить транзит энергоносителей в Европу в случае, если Польша закроет границу.

Лукашенко пригрозил перекрыть газ в Европу
Фото: ТАССТАСС

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?" — сказал Лукашенко.

На уточняющий вопрос Лукашенко подтвердил, что говорит об этом серьезно.

"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" — добавил Лукашенко.

Он отметил, что в настоящее время закрыта южная граница России с Украиной, через Прибалтику - нет дорог.

"Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь", — сказал Лукашенко.

По его словам, неизвестно, кто больше получит ущерба от закрытия границы.

"Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь. <...> Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России", — сказал белорусский президент.

Ранее в Варшаве заявили о возможном закрытии границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

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В мире,Александр Лукашенко,ЕС,РИА Новости,
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