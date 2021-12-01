Пьяная компания разгромила машину «скорой помощи» в Москве

В Москве пьяная компаний напала на бригаду «скорой помощи» и разбила окна в машине. Как сообщает Telegram-канал Mash, нетрезвые мужчины решили, что автомобиль занимает слишком много места и не дает им проехать.

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Инцидент произошел в Бутово около 3:30 мск — врачи приехали на вызов и припарковались в одном из дворов. Отмечается, что машина не мешала проезду, однако пьяная компания на Opel Astra решила, что это не так. На кадрах, опубликованных в канале, видно, что мужчины вышли из авто и стали пинать и бить по скорой, попутно матерясь на медиков.

Напомним, что в конце ноября автомобиль марки Mercedes-Benz с символикой МЧС и спецсигналом наехал на человека и сбил шлагбаумы на территории элитного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье. Как отмечают местные жители, водитель и пассажир машины были пьяные и вели себя крайне агрессивно.