Пьяная компания разгромила машину «скорой помощи» в Москве

В Москве пьяная компаний напала на бригаду «скорой помощи» и разбила окна в машине. Как сообщает Telegram-канал Mash, нетрезвые мужчины решили, что автомобиль занимает слишком много места и не дает им проехать.
Инцидент произошел в Бутово около 3:30 мск — врачи приехали на вызов и припарковались в одном из дворов. Отмечается, что машина не мешала проезду, однако пьяная компания на Opel Astra решила, что это не так. На кадрах, опубликованных в канале, видно, что мужчины вышли из авто и стали пинать и бить по скорой, попутно матерясь на медиков.
Напомним, что в конце ноября автомобиль марки Mercedes-Benz с символикой МЧС и спецсигналом наехал на человека и сбил шлагбаумы на территории элитного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье. Как отмечают местные жители, водитель и пассажир машины были пьяные и вели себя крайне агрессивно.
Полиция выяснила, что пропуск на авто оформил житель «Княжьего озера», директор крупной строительной компании ПАО «МЭСС» Завен Овакимян. По его словам, ему на спецмашине якобы привезли на подпись какие-то важные документы.