В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.97EUR 83.84
Войти в почту
51 минуту назад

Пьяная компания разгромила машину «скорой помощи» в Москве

В Москве пьяная компаний напала на бригаду «скорой помощи» и разбила окна в машине. Как сообщает Telegram-канал Mash, нетрезвые мужчины решили, что автомобиль занимает слишком много места и не дает им проехать.

Пьяная компания разгромила машину «скорой помощи» в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в Бутово около 3:30 мск — врачи приехали на вызов и припарковались в одном из дворов. Отмечается, что машина не мешала проезду, однако пьяная компания на Opel Astra решила, что это не так. На кадрах, опубликованных в канале, видно, что мужчины вышли из авто и стали пинать и бить по скорой, попутно матерясь на медиков.

Напомним, что в конце ноября автомобиль марки Mercedes-Benz с символикой МЧС и спецсигналом наехал на человека и сбил шлагбаумы на территории элитного поселка «Княжье озеро» в Подмосковье. Как отмечают местные жители, водитель и пассажир машины были пьяные и вели себя крайне агрессивно.

Полиция выяснила, что пропуск на авто оформил житель «Княжьего озера», директор крупной строительной компании ПАО «МЭСС» Завен Овакимян. По его словам, ему на спецмашине якобы привезли на подпись какие-то важные документы.

Происшествия,МЧС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители