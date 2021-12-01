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24 минуты назад

Сбежавшего от суда экс-депутата КПРФ нашли в Лондоне

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, находящийся в розыске, посетил съезд Коммунистической партии Великобритании в Лондоне. Об этом сообщается на сайте ростовского отделения КПРФ.

Сбежавшего от суда экс-депутата КПРФ нашли в Лондоне
Фото: ТАССТАСС

56-й съезд британских коммунистов состоялся 6 ноября. Бессонов выступил на мероприятии и передал британцам «сердечный привет от Коммунистической партии Российской Федерации и пожелания самой успешной работы».

«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку российских коммунистов, дорогие товарищи!» - заявил он.

Бессонов отметил, что сложившаяся в мире ситуация «подтверждает верность идей» Октябрьской революции. Он заявил, что «капитал использует высокие технологии для продолжения и усиления эксплуатации трудящихся», а давление на коммунистов усиливается.

Бессонов был лишен неприкосновенности в июле 2012 года. Его обвинили в нападении на полицейского на несанкционированном митинге в Ростове-на-Дону в декабре 2011-го. В 2015 году дело дошло до суда, в 2018-м суд заочно приговорил его к трем годам колонии общего режима. Бессонов находится в розыске в РФ.

Политика,Владимир Бессонов,ФСИН,КПРФ,Госдума,
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