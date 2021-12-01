Сбежавшего от суда экс-депутата КПРФ нашли в Лондоне

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов, находящийся в розыске, посетил съезд Коммунистической партии Великобритании в Лондоне. Об этом сообщается на сайте ростовского отделения КПРФ.

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56-й съезд британских коммунистов состоялся 6 ноября. Бессонов выступил на мероприятии и передал британцам «сердечный привет от Коммунистической партии Российской Федерации и пожелания самой успешной работы».

«Вы всегда можете рассчитывать на поддержку российских коммунистов, дорогие товарищи!» - заявил он.

Бессонов отметил, что сложившаяся в мире ситуация «подтверждает верность идей» Октябрьской революции. Он заявил, что «капитал использует высокие технологии для продолжения и усиления эксплуатации трудящихся», а давление на коммунистов усиливается.