Зеленский совершил пугающую оговорку в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский совершил жуткую оговорку во время выступления в Верховной Раде. Кадры с речью главы государства опубликовали в Telegram-канале «Политика Страны».

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Говоря о средствах для следующих поколений за счет недр страны, президент хотел сказать, что дети смогут использовать эти деньги «для покупки жилья в Украине». Вместо этого глава государства сказал что «дети смогут использовать для покупки собственной жизни».

Парламентарии не обратили внимания на оговорку и встретили слова президента бурными аплодисментами.

Напомним, что ранее глава крымского парламента Владимир Константинов опубликовал совместное фото с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским. Чиновник отметил, что кадр был запечатлен 10 лет назад на проходящем в Ялте международном музыкальном фестивале, где будущий глава Украины находился «на подтанцовке».