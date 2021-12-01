Польша и Украина решили разорить Германию

Не успел «светофор» нового правительства Германии заработать на полную мощь, а канцлер Меркель окончательно уйти с политической сцены, Варшава и Киев устроили очередной поход на Берлин за репарациями. Поляки снова требуют денег за преступления гитлеровцев во время Второй мировой войны, украинцы – за утраченное в тот же период культурное наследие.

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Так, посол «незалежной» в ФРГ Андрей Мельник, привыкший в хамской манере поучать немцев «исторической справедливости», заявил, что Украина имеет полное право рассчитывать на компенсацию по стороны Германии за утраченные во время войны ценности, а заодно и за архив нот композитора Иоганна Себастьяна Баха, переданный кабинету министров Герхарда Шредера в 2001 году при президентстве Леонида Кучмы.

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Все эти претензии он изложил в письме на имя председателя Фонда «Берлинская певческая академия» Георга графа цу Кастель-Кастель.

Дипломат утверждает, что во время войны пострадало более полумиллиона музейных экспонатов, 46 млн. архивных материалов, а также пропали 50 млн. книг. Что в целом составило 73% от общих потерь культурных ценностей СССР. При этом – жалуется посол – немецкие власти якобы игнорируют предложения Киева о создании «Компенсационного фонда военных потерь» для закупки в украинские музеи ценных арт-объектов мирового уровня.

Что касается нотного архива композитора, то его безвозмездную передачу Мельник считает противозаконным решением, поскольку за эту реликвию Украина могла бы получить «десятки миллиардов евро».

Собственно, отсутствие компенсации за Баха и стало причиной того, что украинский посол отказался принимать участие в праздничных мероприятиях по случаю 20-летия передачи архива. О чем он также уведомляет в письме, не забывая, однако, в очередной раз потребовать от Берлина поддержки Киева на пути к членству в Европейском союзе.

Но если Украина страдает обычным агрессивным попрошайничеством, то в Польше качать права и требовать финансовой сатисфакции от Германии решили на научной основе. Там создадут целый НИИ, который займется расчетами потерь страны во время гитлеровской оккупации, длившейся с 1939 по 1945 гг.

Соответствующий указ на днях подписал премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Учреждение будет называться «Институт по вопросам ущерба, причиненного войной», и носить имя борца польского сопротивления Яна Карского. Предполагается, что институт будет заниматься исследованиями, по результатам которых польское руководство сможет обосновать размеры своих финансовых претензий к Берлину.

Ранее Варшава называла сумму в 800 млрд. евро. Но, возможно, после постановки вопроса на научные рельсы размеры требований изменятся в сторону увеличения.

Вот только в Германии тему репараций считают закрытой, как с юридической, так и с политической точки зрения.

Прокомментировать усилия Киева и Варшавы по взысканию в ФРГ репараций «СП» попросила доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидата исторических наук Вадима Трухачёва:

- Украина просто копирует Польшу, берет, так сказать, с нее пример. Но если Польша – это собака среднего размера, условно говоря, то Украина просто подвывающая ей шавка.

Опять же, если у Варшавы хоть какая-то разумная сторона может найтись в том, что она требует (Польша все-таки была частью антигитлеровской коалиции), то Киев в лице посла Мельника просто выставляет себя на посмешище.

Герой Украины – Бандера. С Бандерой она ни евроцента не получит.

Тем более что все эти вопросы решили после капитуляции Германии, когда она была разделена на оккупационные зоны, контролируемые войсками союзников, и Советский Союз получил имущество будущей ГДР, плюс 15 процентов из того, что было в ФРГ когда-то. То есть, Украина уже все получила как часть СССР.

Что касается требований компенсаций за архив Баха, то невозможно требовать возмещения за то, что было подарено. Это просто еще раз свидетельствует об уровне украинской дипломатии.

«СП»: - Почему же Германия столько лет терпит украинского посла, который, как известно, не утруждает себя дипломатическим этикетом?

- Она будет терпеть его и дальше. От Украины немцы, действительно, безумно устали, она уже просто в печенках. Но Россия для Германии - геополитический противник (или как минимум соперник), поэтому как бы немецкие власти не тошнило от Украины, они вынуждены до какой-то степени ее поддерживать. Разве что не в военном плане.

Публично, по крайней мере, они не могут сказать о ней все, что думают.

«СП»: - А с чего вдруг Польша снова заговорила о репарациях, ведь два года почти там не поднимали эту тему?

- Здесь, конечно, история интересней. Никто не отрицает, что гитлеровцы в Польше зверствовали. Другое дело, что половина из погибших польских граждан, это евреи. Еще значительная часть, это жители Западной Украины и Западной Белоруссии – то, что к Польше не относится. Но даже если брать чисто этнических поляков, жителей, собственно, польских земель, все равно цифра получится очень большая – где-то полтора миллиона человек.

Только вопросы эти на двустороннем уровне были уже урегулированы. А именно, в 1953 году с ГДР – тогда Варшава официально отказалась требовать репарации. К тому же, Польша, как известно, треть своей нынешней территории получила от Германии. Ведь Запад и Север Польши – т.е. наиболее развитие экономически территории, это бывшие немецкие земли.

Вопрос решен был в 1970 году, когда канцлер Вилли Брандт приехал в Варшаву с визитом и встал на колени в Варшавском гетто. И потом, когда Коль и Валенса этот вопрос дополнительно утрясли уже после падения социализма.

Германия выплатила Польше достаточно. Она продолжает платить польским гражданам, которые были узниками концлагерей. Поэтому нынешний всплеск, это исторические спекуляции, так любимые нынешней польской властью.

«СП»: - Это как-то связано с уходом Меркель?

- Скорее, это связано с тем, что у Польши сейчас с Европейским союзом отношения не очень. Ее наказали штрафом за судебную реформу, за нежелание закрыть угольные шахты. А сейчас еще зреет третий штраф (нет, не за отвратительную историю на польско-белорусской границе) – за нежелание принимать мигрантов еще в 2015-2016 гг.

Поэтому Польша пытается идти ва-банк и выторговать себе лучшие условия членства в Евросоюзе.

Естественно, никаких лучших условий она не получит. И то, о чем говорил Моравецкий, так и останется фантазией. Они могут создавать у себя что угодно.

Дело в том, что за подобные выходки немцы надавят, и Варшава даже денег из фонда Евросоюза не получит. А это, в общем, будет достаточно чувствительный удар по польской экономике, учитывая, что Польша крупнейший получатель дотаций.

Да, немцы совершили преступление. Но они за это преступление уже достаточно заплатили.

«СП»: - Польша привыкла изображать себя жертвой, но если вспомнить раздел Чехословакии, а также нежную дружбу Пилсудского с Гитлером, то совершенно иная картина вырисовывается…

- Здесь, конечно, много зависит от того, кто в Польше находится у власти. Что касается вторжения в союзе с гитлеровцами в Чехословакию в 1938 году и оккупации Тешинской области, то покойный уже Лех Кочиньский в 2009 году принес Чехии официальные извинения.

Поэтому можно считать, что вот эта часть, связанная с Тешинской Силезией, на официальном, по крайней мере, уровне, закрыта. Варшава официально принесла свои извинения. Но это, пожалуй, единственный такой случай, когда она это сделала.

Если же говорить в целом о том, что делалось в Польше перед войной, то тема эта не самая приятная для поляков. Недаром польское руководство наложило официальную цензуру на то, что показывает неприглядную сторону деятельности поляков в предвоенный период и, собственно говоря, в военный.

Нынешняя власть, это власть, скорее, антикоммунистическая, потому что она фактически занимается обелением Свентокшиской бригады СС - «бригады Святого Креста», которая давила и Варшавское гетто, и Варшавское восстание, а также воевала против Красной Армии. На фоне того, как в Польше сейчас предпринимаются попытки обелить Свентокшискую бригаду, упреки в адрес Германии вообще выглядят лицемерно.

В этом смысле предыдущая власть – Туска-Комаровского от Берлина хотя бы ничего не требовала и строго выдерживала линию: Польша, конечно, дружит с современной Германией, но она – победительница во Второй мировой войне. И чествовала Армию Крайова, которая как бы не выглядела в наших глазах, все-таки - часть антигитлеровской коалиции.