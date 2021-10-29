Главное за день: гибель российского военного в Армении и Украина без угля из России

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Видео дня

Конец поставкам: Украина лишится энергетического угля из России

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину.

"Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", - написал Герус в Telegram-канале, заявив, что это "похоже на энергетическую войну".

Путин решил не ехать на G20

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20 по видеосвязи. Как сообщает ТАСС, мероприятие пройдет 30-31 октября в Риме.

«Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», — заявили в пресс-службе Кремля.

Грузовик погранвойск РФ упал в ущелье в Армении

В результате падения грузовика в ущелье в Араратской области Армении один военнослужащий пограничных войск России погиб, еще один получил травмы. Об этом сообщает Sputnik Армения.

ДТП произошло около 11:40 на 80 км автотрассы Ереван-Ерасх-Мегри.

Грузовик на повороте у села Тигранашен выехал за пределы проезжей части, и, скатившись около 150 м, оказался в ущелье. В результате один человек погиб, еще один был госпитализирован, отмечает издание.

Поведение россиян в нерабочие дни обеспокоило правительство

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что власти обеспокоены планами россиян отправиться в путешествия в период нерабочих дней.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В Москве в этот период приостановили работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Депутата Рашкина остановили с убитым лосем под Саратовом

Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства обнаружили в машине депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина убитого лося. Об этом сообщает «Регион 64» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, автомобиль LADA Largus, которым управлял Рашкин, остановили в Лысогорском районе Саратовской области. Вместе с депутатом в авто находился 49-летний мужчина. Машина, по данным «Региона 64», оформлена на саратовское отделение КПРФ.

Генерал-майор ВДВ покончил с собой в Подмосковье

Генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин покончил с собой в Подмосковье. Тело мужчины нашли в его квартире в Ивантеевке, сообщает Telegram-канал «112».

В последнее время Белянин жаловался на проблемы со здоровьем. Рядом с телом мужчины нашли наградной пистолет.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Тогда по подозрению в убийстве задержали полковника запаса, экс-главу разведки ВДВ Павла Поповских, экс-командира спецотряда спецназа ВДВ майора Владимира Морозова, его заместителей Алесандра Сороку и Константина Мирзоянца, бывшего десантника Константина Барковского и замгендиректора ЧОП «Росс» Александра Капунцова. Однако позднее суд оправдал всех их из-за отсутствия доказательств.

Авторов скандальной фотосессии у храма в Москве отправили в колонию

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Руслана Бобиева и Анастасию Чистовую, сделавших провокационные кадры на фоне храма Василия Блаженного, приговорили к 10 месяцам колонии общего режима. Решение вынес мировой суд Тверского района Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

"Сегодня в мировом судебном участке № 370 был оглашен приговор по делу Бобиева и Чистовой. Суд признал их виновными по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы каждому с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявили в пресс-службе суда.

Европе нашли замену российскому газу

Евросоюзу предложили частично заменить российский газ азербайджанским, сообщает «РЕН ТВ».

Полностью отказаться от российского топлива ЕС не удастся. При этом предложено найти газ в других странах. Например, 33 процента спроса Болгарии можно удовлетворить с помощью поставок газа из Азербайджана. Его предложили поставлять по Южному газовому коридору, который может транспортировать около 10 миллиардов кубометров топлива в год.

Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, выиграв золотого первенства в японском Китакюсю. Как сообщает РИА Новости, спортсменка повторила рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по числу золотых медалей на ЧМ.

29 октября сборная России выиграла золото проходящего в японском Китакюсю чемпионата мира в командном турнире.

Всего сборная России набрала 304,575 балла. Второй стала команда Италии (277,575), третье место заняла сборная Белоруссии (275,875).

Малахова вызвали на допрос из-за «пропажи» Светличной

Андрея Малахова вызвали на допрос в главное управление Следственного комитета России по Москве из-за «пропажи» актрисы Светланы Светличной. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, следователи хотят опросить шоумена и нескольких членов его команды.