Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что власти обеспокоены планами россиян отправиться в путешествия в период нерабочих дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Из-за ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю (с сохранением зарплаты) с 30 октября по 7 ноября включительно.

В Москве и некоторых других регионах нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В Москве в этот период приостановили работу всех предприятий, за исключением организаций, важных для городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других организаций.

Туристические агентства сообщили о выросшем интересе россиян к внутренним и зарубежным турам. В Крыму перед нерабочими днями ввели дополнительные требования к туристам: при заселении в местные отели они должны предъявить результат ПЦР-теста на коронавирус и QR-код с данными о вакцинации или перенесенной болезни.

«Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы», - отметила Голикова.