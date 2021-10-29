Генерал-майор ВДВ покончил с собой в Подмосковье

Генерал-майор ВДВ в отставке Анатолий Белянин покончил с собой в Подмосковье. Тело мужчины нашли в его квартире в Ивантеевке, сообщает Telegram-канал «112».

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В последнее время Белянин жаловался на проблемы со здоровьем. Рядом с телом мужчины нашли наградной пистолет.

В 90-е годы Белянин проходил свидетелем по делу об убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Тогда по подозрению в убийстве задержали полковника запаса, экс-главу разведки ВДВ Павла Поповских, экс-командира спецотряда спецназа ВДВ майора Владимира Морозова, его заместителей Алесандра Сороку и Константина Мирзоянца, бывшего десантника Константина Барковского и замгендиректора ЧОП «Росс» Александра Капунцова. Однако позднее суд оправдал всех их из-за отсутствия доказательств.

Само убийство так и осталось не раскрытым. В феврале 2018 года умер Поповских — по версии следствия, организатор убийства Холодова, оправданный впоследствии судом, который счел его вину недоказанной.