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Малахова вызвали на допрос из-за «пропажи» Светличной

Елена Прошина
38 минут назад

Андрея Малахова вызвали на допрос в главное управление Следственного комитета России по Москве из-за «пропажи» актрисы Светланы Светличной. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, следователи хотят опросить шоумена и нескольких членов его команды.

Малахова вызвали на допрос из-за «пропажи» Светличной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Светличную «нашли» на съемках ток-шоу «Прямой эфир» после суток поисков звезды, в которых приняли участие волонтеры «Лизы Алерт» и сотрудники полиции. Малахов после известия о нахождении актрисы на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с ней из телестудии.

Напомним, что новость о якобы пропаже Светличной появилась 25 октября. Заявление в полицию подал ее сын Алексей Ивашов, однако позднее он заявил, что не обращался в правоохранительные органы. Мужчина рассказал, что женщина перестала выходить на связь 22 октября.

Сама Светличная рассказал, что причиной побега стало одиночество — после того как сын с невесткой переселили ее в однокомнатную квартиру, она почувствовала себя «размазанной». Артистка подчеркнула, что не ожидала такого отношения со стороны своих детей.

Шоу-бизнес,Андрей Малахов,СКР,МВД,
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