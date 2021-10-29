Малахова вызвали на допрос из-за «пропажи» Светличной

Андрея Малахова вызвали на допрос в главное управление Следственного комитета России по Москве из-за «пропажи» актрисы Светланы Светличной. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник, следователи хотят опросить шоумена и нескольких членов его команды.

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Светличную «нашли» на съемках ток-шоу «Прямой эфир» после суток поисков звезды, в которых приняли участие волонтеры «Лизы Алерт» и сотрудники полиции. Малахов после известия о нахождении актрисы на своей странице в Instagram опубликовал фотографию с ней из телестудии.

Напомним, что новость о якобы пропаже Светличной появилась 25 октября. Заявление в полицию подал ее сын Алексей Ивашов, однако позднее он заявил, что не обращался в правоохранительные органы. Мужчина рассказал, что женщина перестала выходить на связь 22 октября.