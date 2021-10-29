Конец поставкам: Украина лишится энергетического угля из России

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину.

Facebook

"Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", - написал Герус в Telegram-канале, заявив, что это "похоже на энергетическую войну".

По его информации, поставки прекратятся с 1 ноября.

Крупнейшие компании тепловой генерации ДТЭК Энерго, Центрэнерго и Донбассэнерго покупают энергетический уголь в США, Польше, Казахстане и России. Однако его дефицит наблюдается в стране с начала года. Из-за этого на неполную мощность работает рекордное число блоков ТЭС. При этом тепловые электростанции производят более 35% электроэнергии в стране. На Украине работает 12 ТЭС, из них 5 используют антрацит: Луганская, Криворожская, Трипольская, Змиевская и Славянская.

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер в эфире «4 канала» рассказала, что «убивает» украинскую энергетическую систему.

Депутат назвала ситуацию в энергетике Украины катастрофической, а объяснила это провалом в вопросе заготовки запасов угля и отсутствием поддержки местных добывающих предприятий.

Facebook

«Второе, что убивает нашу энергетическую систему – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации», — заявила она.

По ее словам, украинские компании из-за этого недополучают средства на нормальное функционирование. Буймистер добавила, что Украину в энергосфере планомерно введут к зависимости от России и Белоруссии, которая плохо закончится.

На Украине необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия наступающего полномасштабного энергетического кризиса. Об этом в ходе заседания в Раде заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает РИА Новости.

Политик потребовала немедленного совещания с премьером Денисом Шмыгалем, чтобы обсудить пересмотр проекта бюджета и утвердить неотложные меры на базе национального плана действий.

По словам Тимошенко, надо не повышать налоги, а снижать цены на энергоносители вплоть до отмены НДС. Также она уверена, что власти обязаны ввести прямые дотации и другие формы поддержки бизнеса в ключевых отраслях.

Такие требования, подчеркнула депутат, связаны с отсутствием на украинских складах достаточного количества угля, о чем ранее предупредили ряд электростанций, а в подземных хранилищах — природного газа. Имеющихся запасов и планируемых поставок может не хватить для прохождения отопительного периода. По мнению Тимошенко, к нынешнему положению дел привела не только некомпетентность властей, но и махинации по перепродаже украинского газа.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах достаточно газа, чтобы провести отопительный сезон. В свою очередь Минэнерго в понедельник, 18 октября, сообщило, что угля в стране осталось на одну-две недели. В ведомстве ожидают, что ситуацию исправят новые контракты.

В конце сентября Шмыгаль отмечал, что Украина накопила в газохранилищах 18,8 миллиарда кубометров газа, что больше, чем в 2017 и 2018 годах. Этого будет достаточно для отопительного сезона, если не будет форс-мажоров.

Славянская теплоэлектростанция (ТЭС) в Донецкой области Украины в субботу прекратила работу из-за отсутствия угля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Укрэнерго». Аналогичная ситуация возможна и на других ТЭС.

Станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля, — цитирует агентство сообщение украинской госкомпании.

В Министерстве энергетики Украины ранее заявляли о наличии отставания по накоплению угля для отопительного сезона. На Славянской ТЭС оно, в частности, составило 200 тысяч тонн. В целом по стране на государственных теплоэлектростанциях в настоящий момент из-за низких запасов угля и ремонтов не работает каждый второй блок.

Готовиться к голоду и смерти призвал украинцев депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Свой пессимистичный прогноз парламентарий разместил на странице в социальной сети Facebook.

Мрачное предсказание Кива связал с остановкой работы Славянской ТЭС.

Facebook

Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть... — написал депутат.

Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили об ухудшении ситуации с запасами угля на украинских ТЭС. По данным представителей компании, на складах в настоящее время находится в 3,9 раза меньше сырья, чем это необходимо.

При этом на некоторых станциях топлива остаётся на считанные дни, а Славянская ТЭС уже остановлена в связи с нехваткой угля.

Киевские власти должны будут «на коленях ползти в Москву», чтобы заключить соглашение о новых поставках угля из России. Нынешних запасов угля на украинских ТЭС хватит всего на несколько дней работы, заявил в Facebook депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Волошин напомнил слова главы СБУ Ивана Баканова, который «в пафосных терминах» рассказывал о «крючке зависимости» Украины от России, что якобы выражалось в заключении договорённостей о поставках донбасского угля на украинские электростанции. Вопросом поставок занимался лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, который сейчас находится под домашним арестом.

Ранее «Укрэнерго» заявило об ухудшении ситуации с запасами угля на ТЭС. По его данным, к концу прошлой недели угля на складах оставалось в 3,9 раза меньше, чем должно быть. Так, на Змиевской ТЭС его хватит всего на день работы, на Углегорской — на три, а на Запорожской и Бурштынской ТЭС — на пять дней работы.

Facebook

Похоже, в самое ближайшее время [Баканову] и соратникам по власти придётся на коленях ползти в Москву, чтоб оставшиеся без света и тепла граждане не повесили их на крючках. Или думают сбежать в квартиры в Лондоне? — задался вопросом депутат.

Ранее сообщалось, что российские власти запретили поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину. Как следует из постановления правительства, теперь поставлять бензин, дизельное топливо, пропан и бутан можно только по разрешению Минэкономразвития РФ.

Сообщается, что ведомство направило в правительство перечень компаний, которым могут выдать разрешение на ввоз топлива на Украину. Отмечается, что разрешения, как и объём поставок, будут пересматриваться ежемесячно. Эти действия России стали в своё время ответом на решение Киева расширить санкции против России. В список запрещённых для импорта с Украины в Россию товаров попали банки для консервирования, бутылки и другая продукция.

В ближайшее время на Украине произойдёт массовое закрытие социальных объектов, а население страны перейдёт на отопление кизяками. Такое предположение высказал в эфире телеканала «Наш» депутат Верховной рады Михаил Волынец.

По его слова, причиной подобного развития событий станет нехватка энергоресурсов.

Facebook

Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть, — подчеркнул депутат.

В 2021 году впервые тарифы на тепло и горячую воду в стране устанавливает местная власть, а не центральная. В связи с этим главы ряда городов предупредили местных жителей, что увеличение стоимости газа приведёт к повышению тарифов на означенные услуги.

Чрезвычайную ситуацию по причине нехватки газа для бюджетных учреждений объявили власти Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

Также критическая ситуация складывается в стране с углём. По данным компании «Укрэнерго», на складах в настоящее время размещено сырья в 3,9 раза меньше, чем необходимо для полноценного функционирования страны.

Кизяк — высушенный или переработанный навоз, используемый в качестве топлива.

Ряд украинских компаний выкупил доступную мощность для поставок электроэнергии из России на Украину в ноябре, свидетельствуют результаты аукциона.

Результаты опубликовала компания «Укрэнерго». Выкуплено 2200 МВт мощности. Больше всего выкупило ООО «ЭРУ Трейдинг» – 654 МВт. Еще 500 МВт – ООО «ОНК-Групп», 290 МВт – ООО «Электротрейдинг Групп», 250 МВт – ООО «Стимекс», 200 МВт – ООО «ДЭ Трейдинг», 126 МВт – ООО «Артлекс-Энерджи», 100 МВт – ООО «Энергопоставщик» и 80 МВт приобрело «Электро Партнерс», передает ТАСС.

Всего в аукционе приняли участие 10 компаний. Цена мегаватт-часа российской электроэнергии составила 29 украинских копеек (0,01 доллара, 78 российских копеек), передает РИА «Новости».

Напомним, Украина установила запрет на импорт электроэнергии из России и Белорусии до конца сентября, затем он был продлен на октябрь. Так как далее запрет пока не продлевался, «Укрэнерго» объявило аукционы на импорт электроэнергии в том числе из Белоруссии и России. Украина выкупила всю доступную в ноябре для импорта электроэнергию из Белоруссии.

Минэнерго Украины планирует в ноябре начать импорт электроэнергии из Белоруссии для решения «энергетического кризиса», сообщили источники в министерстве.

Отмечается, что сечение линий электропередачи, соединяющих обе страны, составляет 900 МВт. По данным источника, задействовать из них планируется минимум половину, передает «Экономическая правда».

«Эти поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля», – говорится в сообщении.

Источник отметил, что если Белоруссия откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина «с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления». Уточняется, что сперва добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10–20% предложат промышленным потребителям.