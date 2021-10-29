Полицейский и сотрудник комитета охотничьего хозяйства обнаружили в машине депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина убитого лося. Об этом сообщает «Регион 64» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, автомобиль LADA Largus, которым управлял Рашкин, остановили в Лысогорском районе Саратовской области. Вместе с депутатом в авто находился 49-летний мужчина. Машина, по данным «Региона 64», оформлена на саратовское отделение КПРФ.

Во время осмотра в багажнике машине нашли лося.

«Рашкин объяснил, что они обнаружили животное в лесу, решили его забрать и разделать. Коммунист подтвердил, что осознавал незаконность своих действий», - заявил источник агентства.

Саратовская полиция устанавливает обстоятельства инцидента. По данным агентства, ущерб от незаконной добычи оценивают в 240 тысяч рублей для самца лося и 400 тысяч рублей для самки.

«Регион 64» отмечает, что полицейский предложил пройти Рашкину медицинское освидетельствование, но тот отказался. На депутата составили административный протокол по части 1 административной статьи 12.26 (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на опьянение).