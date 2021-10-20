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Главное за день: просьба Путина к россиянам и талибы в Москве

Елена Прошина
1 час назад

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Видео дня

Путин обратился к россиянам с просьбой

Граждане, у которых в семье есть родственники, заболевшие коронавирусом, должны с особой серьезностью отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом сегодня, 20 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ. Трансляция мероприятия ведется на YouTubeканале «Россия 24».

«Если у вас кто-то в семье заразился коронавирусом, то и вам нужно получить больничный и тоже оставаться дома. Даже если дел много. Нужно это сделать, и вы таким образом не допустите дальнейшего распространения инфекции», — заявил глава государства.

На совещании Путин также одобрил инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. При этом зарплаты работников должны быть сохранены, пояснил российский лидер.

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Талибы прилетели в Москву

Представители радикального афганского движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) прилетели в московский аэропорт Домодедово. Соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В ролике видно, как талибы идут по зданию авиагавани к ожидающим их автомобилям. Сообщается, что радикалы прибыли в Москву на переговоры — в российской столице проходит конференция по вопросам Афганистана.

Днем ранее представитель движения сообщил, что «Талибан» собирается просить помощи у стран-участниц конференции: захватившим власть в стране боевикам нужна экономическая и политическая поддержка.

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Россияне рискуют остаться без одной выплаты

Юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская напомнила о прекращении с 1 ноября 2021 года единовременной выплаты семьям для подготовки детей к школе. Об этом пишет LIFE.

«Речь идет о 10 тысячах рублей, которые перечислялись для подготовки к школе. Многие родители уже получили эти деньги, но тем, кто не успел, нужно поторопиться. Если не подать заявление до 1 ноября, то право на выплату исчезнет», — подчеркнула она.

Эту выплату могут получить зарегистрированные на портале Госуслуг. Средства зачисляют не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем. При заполнении заявления нужно указать реквизиты лицевого счета в банке, а не номер карты. Счет должен быть открыт на имя непосредственно родителя.

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На Украине переименовали «Великую Отечественную войну»

Служба нацбезопасности Украины предложила использовать вместо термина «Великая Отечественная война» слова «советско-немецкая война» или «Вторая Мировая». Как сообщает РИА Новости, такая рекомендация появилась в особом глоссарии названий и терминов, разработанном в связи с временной оккупацией РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

СНБО разработала словарь совместно с Национальной академией наук Украины для «противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям». Всего в документе содержится 64 термина и словосочетания. «Великая Отечественная война» в методичке находится в разделе «Фейк/клише» – вместе с такими понятиями, как «Русский мир», «Малороссия» и «Новороссия».

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Как джем и водку Дерипаски используют против России

ФБР провело обыски в домах родни бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне и Нью-Йорке. В ответ бизнесмен матом раскритиковал действия американских силовиков. Каковы реальные основания для обысков и чем пример Дерипаски показателен для крупных бизнесменов России и Китая?

Во вторник сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) пришли с обысками в два дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, которыми владеют, предположительно, родственники российского бизнесмена Олега Дерипаски. Они работали несколько часов, и по итогам обысков вынесли из обоих домов коробки и чемоданы с вещами, а также забрали черный джип, припаркованный у особняка в Вашингтоне.

В ФБР не стали как-либо объяснять произошедшее. По словам представителя бизнесмена, обыски велись «на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями». По данным американских СМИ, обвинения против Дерипаски в США не выдвигались.

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«Потому что вы - ***»: Макаревич оскорбил антипрививочников

Музыкант Андрей Макаревич назвал людей, выступающих против вакцинации, опасными для общества и предложил брать с них деньги за лечение. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

Макаревич обсудил с DW рост популярности теорий заговора, в том числе касающихся вакцинации от коронавируса.

«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается - может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести!» - отметил музыкант.

Он подчеркнул, что выступает за довольно жестокие меры по вакцинации. Он напомнил, что в СССР всех детей в обязательном порядке прививали от полиомиелита и оспы.

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В прокуратуре Грузии объяснили, как Саакашвили попал в страну

Прокуратура Грузии детально рассказала о маршруте экс-президента Михаила Саакашвили из Украины в Грузию. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что 28 сентября приблизительно в 23:00 (22:00 по мск) в грузинский порт Поти из Украины вошло судно «Вильнюс», с которого спустя два часа выехал автомобиль с прицепом, загруженный молочными продуктами.

Еще через 40 минут автомобиль остановился на территории порта Поти, из него вышел владелец автомобиля Элугджа Цомая и выпустил из задней двери автомобиля Саакашвили, который пересел в кабину машины.

«Этим действием Михаил Саакашвили, минуя государственный контроль, незаконно пересек государственную границу Грузии», — говорится в сообщении прокуратуры.

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На месте взрыва в ТЦ под Воронежем нашли части СВУ

На месте взрыва в торговом центре в городе Павловске под Воронежем были найдены части самодельного взрывного устройства и фрагменты мобильного телефона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

В результате взрыва нанесены повреждения офису управляющей компании "Атлас инжиниринг", обслуживающей свыше 100 домов. В штате данной УК около 50 сотрудников. В момент происшествия никого в офисе компании не было.

Взрыв произошел ночью 20 октября в ТЦ "Атлас", находящемся в микрорайоне Северный, 18.

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Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

Известный актер Сергей Безруков рассказал, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Ну… вот и я приболел, ковид, последствие перегрузок, по всей видимости иммунитет сдал немного… не волнуйтесь, все под контролем, переношу легко… но теперь хоть появилось время отдохнуть и почитать…», - написал артист.

В комментарии к этому посту поклонники Безрукова пожелали актеру скорейшего выздоровления и возвращения в театр.

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В мире,Андрей Макаревич,Татьяна Голикова,Олег Дерипаска,Михаил Саакашвили,Владимир Путин,Аэропорт Домодедово,Талибан,РАН,Генпрокуратура РФ,Правительство РФ,ФБР,Deutsche Welle,РЕН ТВ,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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