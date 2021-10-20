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На Украине переименовали «Великую Отечественную войну»

Елена Прошина
1 час назад

Служба нацбезопасности Украины предложила использовать вместо термина «Великая Отечественная война» слова «советско-немецкая война» или «Вторая Мировая». Как сообщает РИА Новости, такая рекомендация появилась в особом глоссарии названий и терминов, разработанном в связи с временной оккупацией РФ Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

На Украине переименовали «Великую Отечественную войну»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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СНБО разработала словарь совместно с Национальной академией наук Украины для «противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям». Всего в документе содержится 64 термина и словосочетания. «Великая Отечественная война» в методичке находится в разделе «Фейк/клише» – вместе с такими понятиями, как «Русский мир», «Малороссия» и «Новороссия».

Также разработчики настаивают на использовании словосочетания «в Украине», вместо принятого правилами русского языка «на Украине». Кроме того, «государственный переворот 2014 года на Украине» в словаре предлагают называть «революцией достоинства» или «евромайданом».

Также, в словаре закреплены термины «временная оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя», «российское вторжение в Крым», «вооруженная агрессия России против Украины» и другие.

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