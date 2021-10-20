«Потому что вы - ***»: Макаревич оскорбил антипрививочников

Музыкант Андрей Макаревич назвал людей, выступающих против вакцинации, опасными для общества и предложил брать с них деньги за лечение. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.

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Макаревич обсудил с DW рост популярности теорий заговора, в том числе касающихся вакцинации от коронавируса.

«Вот заболеет человек, на грани смерти поболтается - может быть, у него мозги вправятся после этого. Просто обидно, что он этим своим идиотизмом не собой, а нами еще рискует. Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести!» - отметил музыкант.

Он подчеркнул, что выступает за довольно жестокие меры по вакцинации. Он напомнил, что в СССР всех детей в обязательном порядке прививали от полиомиелита и оспы.

«У нас спрашивал кто-нибудь, кто хочет, а кто не хочет? В обязательном порядке привили - и слава богу! Никто не болеет ни оспой, ни полиомиелитом, правда? А здесь развели…» - подчеркнул Макаревич.

По его мнению, отказавшихся прививаться без уважительной причины нужно лечить за деньги.

«Вот кто привит и, не дай бог, заболел потом - у нас бесплатная медицина, а для вас - за деньги, потому что вы - *** [болваны]», - заключил он.

Ранее журналист Владимир Познер заявил, что предвзятое отношение к вакцинации в России связано в том числе с тем, что народ «довольно темный и косный».

«Много разговоров о том, что из-за нее может быть отсутствие фертильности, небылица про чипирование. Наш народ открыт для подобных теорий заговора», - отмечал журналист.