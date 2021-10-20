Путин обратился к россиянам с просьбой

«Мы настоятельно рекомендуем регионам страны как можно оперативнее вынести решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой находиться дома на самоизоляции и выходить куда-либо исключительно в случаях крайней необходимости. Это обусловлено тем, что данные категории граждан - наиболее находящиеся под риском не только заражения, но я тяжелого фатального течения болезни, особенно, если они не привились», - заявила Голикова.