Путин обратился к россиянам с просьбой

Граждане, у которых в семье есть родственники, заболевшие коронавирусом, должны с особой серьезностью отнестись к вопросам самоизоляции. Об этом сегодня, 20 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством РФ. Трансляция мероприятия ведется на YouTubeканале «Россия 24».
«Если у вас кто-то в семье заразился коронавирусом, то и вам нужно получить больничный и тоже оставаться дома. Даже если дел много. Нужно это сделать, и вы таким образом не допустите дальнейшего распространения инфекции», — заявил глава государства.
На совещании Путин также одобрил инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой об объявлении в России с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. При этом зарплаты работников должны быть сохранены, пояснил российский лидер.
Отметим, в 35 регионах России отмечается подъем уровня заболеваемости COVID-19. Голикова считает, что это связано с недостаточным уровнем вакцинации граждан.
Ранее сообщалось, что Татьяна Голикова порекомендовала регионам РФ вынести решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам. Она говорила об этом на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, сообщало РИА Новости.
«Мы настоятельно рекомендуем регионам страны как можно оперативнее вынести решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой находиться дома на самоизоляции и выходить куда-либо исключительно в случаях крайней необходимости. Это обусловлено тем, что данные категории граждан - наиболее находящиеся под риском не только заражения, но я тяжелого фатального течения болезни, особенно, если они не привились», - заявила Голикова.