На месте взрыва в ТЦ под Воронежем нашли части СВУ

На месте взрыва в торговом центре в городе Павловске под Воронежем были найдены части самодельного взрывного устройства и фрагменты мобильного телефона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник.

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В результате взрыва нанесены повреждения офису управляющей компании "Атлас инжиниринг", обслуживающей свыше 100 домов. В штате данной УК около 50 сотрудников. В момент происшествия никого в офисе компании не было.

Взрыв произошел ночью 20 октября в ТЦ "Атлас", находящемся в микрорайоне Северный, 18.

После взрыва в торговом центре пожара не было. В общей сложности в результате ЧП повреждено около 30 кв. м внешней декоративной обшивки здания. Сейчас обстоятельства взрыва в Воронежской области устанавливаются, расследование ведет Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.