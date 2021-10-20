Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом

«У нас голый оклад в театре минимальный — только на него семью не прокормить, мы всегда доплачивали сотрудникам из заработанных средств. А когда в зале по причине введенных ограничительных требований по коронавирусу занята только половина зрительских мест, много не заработаешь», — отмечал Сергей Безруков.