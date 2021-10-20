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Безруков госпитализирован с коронавирусом

Анна Безрукова
1 час назад

Известный актер Сергей Безруков рассказал, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом
Фото: ТАССТАСС

«Ну… вот и я приболел, ковид, последствие перегрузок, по всей видимости иммунитет сдал немного… не волнуйтесь, все под контролем, переношу легко… но теперь хоть появилось время отдохнуть и почитать…», - написал артист.

В комментарии к этому посту поклонники Безрукова пожелали актеру скорейшего выздоровления и возвращения в театр.

Также артист отметил, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты и попросил фанатов «не переживать» по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков опасается остаться без денег из-за пандемии. Актер призвал властей разрешить театрам работать.

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Большую часть прошлого года артист провел на даче вместе детьми и супругой.

«Я, как глава семьи, волнуюсь, что работы не будет совсем — а ведь мне необходимо выплачивать ипотеку. Но, конечно, я стараюсь скрывать свои переживания — я же мужчина», — рассказывал Сергей Безруков в интервью Cosmopolitan.

При этом больше всего актер переживает за театры, поскольку он сам руководит Московским Губернским театром и лично сталкивался с ситуациями, когда сотрудникам нечем платить зарплату.

«У нас голый оклад в театре минимальный — только на него семью не прокормить, мы всегда доплачивали сотрудникам из заработанных средств. А когда в зале по причине введенных ограничительных требований по коронавирусу занята только половина зрительских мест, много не заработаешь», — отмечал Сергей Безруков.

Шоу-бизнес,Cosmopolitan,
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