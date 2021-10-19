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Главное за день: возможный отказ от евро и предложение о нерабочей неделе

Елена Прошина
24 минуты назад

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В России заговорили об отказе от евро

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EPA

Если европейские власти начнут использовать свою валюту в качестве инструмента давления и контроля, то Россия может задействовать механизмы дедолларизации по отношению к евро. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Дипломат уточнил, что в настоящее время сигналов для этого нет, поскольку проблем у России с расчетами в евро не возникает. Он также указал на то, что замена европейской валюты на другую лишь по политическим причинам «экономически нецелесообразна» и рискованна для предпринимателей.

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Голикова предложила ввести нерабочую неделю с 30 октября

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением сделать нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое предложение Татьяна Голикова озвучила на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Предлагается первое - обратиться к президенту РФ и ввести на всей территории РФ с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни», - заявила она.

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В Москве вводятся защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

С 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для людей старше 60 лет.

Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане старше 60 лет могут оформить больничный.

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У экс-сотрудника ФСБ нашли миллионы на сотнях счетов

Более 300 счетов в российских и зарубежных банках нашли у экс-сотрудника ФСБ и его супруги. Действующими из них были к моменту более двухсот – на них находились миллионы рублей и тысячи долларов США. Генпрокуратура считает эти деньги коррупционным доходом, предположительно полученным благодаря махинациям при закупке рационов.

Сотни счетов в российских и зарубежных банках обнаружили у бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в ведомстве.

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В России побит антирекорд по смертности от COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 33 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в частности в Москве - 5 700. Об этом сообщили в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

«За прошедшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 740 в 85 регионах, в частности выявлено активно 2 492 (7,4%) без каких-либо симптомов. В Москве - 5 700, в Подмосковье - 2 955», - уточняется на сайте оперативного штаба.

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Владельцев квартир предупредили о штрафах

Владельцы квартир могут столкнуться с серьезными штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру. Об этом сообщили юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева предупредила о штрафе в размере до 15 тысяч рублей за самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям и самовольное безучетное использование электричества и тепла. За повторное нарушение человек должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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Россиян предупредили о барических горках

Синоптики предупредили жителей Европейской части России о резких скачках атмосферного давления, из-за чего многие люди будут ощущать дискомфорт и головные боли. Об этом сообщает портал "Метеовести".

"Такой период предстоит пережить жителям Северо-Запада и Центра. Причиной существенных колебаний атмосферного давления станет серия циклонических вихрей, которые будут формировать погоду в регионе в ближайшие 5-6 дней", – говорится в сообщении.

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Российские комплексы «Бал» получат новую ракету

Российские береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» получат новую ракету. Новый боеприпас вдвое увеличит дальность стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном секторе.

Дальность стрельбы БРК «Бал» с новой ракетой увеличилась вдвое. Также новый боеприпас позволяет поражать не только морские, но и наземные цели. Сейчас «Бал» использует ракеты Х-35 с дальностью в 120 километров и Х-35У с дальностью в 260 километров.

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Стали известны подробности убийства девочки в Вологде

Жители Вологды узнали подозреваемую в убийстве девятилетней школьницы: женщина ранее приставала к девочкам на улицах города со странными вопросами, рассказала Виктория Масанская, дочери которой удалось сбежать от женщины.

«У меня дочь ее узнала по фотографии. В пятницу ребенок шел из магазина домой, какая-то женщина подошла к ней и что-то спросила, ерунду какую-то. Моя дочь не вступила с ней в разговор, знакомый мужчина из соседнего дома шел, он проводил дочь до подъезда, а она гуляла еще по нашему району», – рассказала она «Пятому каналу».

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Россиянам напомнили о налоге на доход по вкладам

С 1 января 2022 года налог на доход по вкладам будут рассчитывать иначе. Речь идет обо всех налогоплательщиках, в том числе и нерезидентах РФ, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

«С 1 января 2021 года, согласно статье 214.2 НК РФ, налогообложению подлежат доходы в виде процентов, полученных по вкладам и остаткам на счетах в банках на территории РФ. Независимо от того, в каком году был открыт вклад (остаток на счетах в банке) или за какой год начислены проценты, которые выплачиваются физическим лицам, такие доходы будут облагаться налогом на доходы физлиц по новым правилам», — подчеркнула она.

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В мире,Галина Семенова,Александр Панкин,Татьяна Голикова,Сергей Собянин,ФСБ,Генпрокуратура РФ,МИД,РИА Новости,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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