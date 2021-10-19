В России побит антирекорд по смертности от COVID-19

В России за последние сутки зафиксировано 33 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в частности в Москве - 5 700. Об этом сообщили в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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«За прошедшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 740 в 85 регионах, в частности выявлено активно 2 492 (7,4%) без каких-либо симптомов. В Москве - 5 700, в Подмосковье - 2 955», - уточняется на сайте оперативного штаба.

В результате, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 8 млн 60 тыс. 752 случая (+ 0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Кроме этого, отмечается, что за сутки от последствий ковида в России умерли 1 тыс. 15 пациентов. За все время пандемии по стране зарегистрировано 225 тыс. 325 летальных случаев.

По данным штаба, за последние сутки из медучреждений выписали 23 тыс. 426 выздоровевших. За все время пандемии по стране выписали из больниц 7 млн 40 тыс. 481 человек.