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В России побит антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки

Анна Безрукова
1 час назад

В России за последние сутки зафиксировано 33 740 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в частности в Москве - 5 700. Об этом сообщили в Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

В России побит антирекорд по смертности от COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«За прошедшие сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 33 740 в 85 регионах, в частности выявлено активно 2 492 (7,4%) без каких-либо симптомов. В Москве - 5 700, в Подмосковье - 2 955», - уточняется на сайте оперативного штаба.

В результате, в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 8 млн 60 тыс. 752 случая (+ 0,42%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Кроме этого, отмечается, что за сутки от последствий ковида в России умерли 1 тыс. 15 пациентов. За все время пандемии по стране зарегистрировано 225 тыс. 325 летальных случаев.

По данным штаба, за последние сутки из медучреждений выписали 23 тыс. 426 выздоровевших. За все время пандемии по стране выписали из больниц 7 млн 40 тыс. 481 человек.

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Ранее сообщалось, что текущий всплеск заболеваемости коронавирусом в РФ возможно пойдет на спад к январю, как это происходило во вторую волну осенью-зимой 2020 года. Этим прогнозом в беседе с URA.RU поделились глава лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов и вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Общество,Павел Волчков,Александр Чепурнов,ЕС,
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