Россиян предупредили о барических горках

Синоптики предупредили жителей Европейской части России о резких скачках атмосферного давления, из-за чего многие люди будут ощущать дискомфорт и головные боли. Об этом сообщает портал "Метеовести".

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"Такой период предстоит пережить жителям Северо-Запада и Центра. Причиной существенных колебаний атмосферного давления станет серия циклонических вихрей, которые будут формировать погоду в регионе в ближайшие 5-6 дней", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что сегодня атмосферное давление в Москве вернется в норму и составит 748 миллиметров ртутного столба. Однако ночью показатели барометров будут расти и к среде покажут 752 миллиметра ртутного столба, а к вечеру давление упадет еще на 10 единиц.

"В четверг падение атмосферного давления продолжится, и барометры покажут 735 миллиметров ртутного столба, а в ночь на пятницу и 732 миллиметров ртутного столба", – добавляется в сообщении.

После чего давление опять будет расти, и в субботу барометры покажут отметку в 740 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, а в понедельник вновь повысится до 757 миллиметров ртутного столба.

"Похожая ситуация ждет и Санкт-Петербург. Сегодня там атмосферное давление выше нормы и составляет 764 миллиметров ртутного столба, к пятницу оно понизится до 731 миллиметров ртутного столба, что на 19 единиц ниже нормального, а в понедельник окажется уже 14 миллиметров ртутного столба выше нормы", – уточняется в сообщении.

Ранее москвичей предупредили о неустойчивой погоде в ближайшие несколько дней. Так, в среду ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Столбики термометров покажут +3...+5 градусов. Этот день станет самым холодным на этой неделе.