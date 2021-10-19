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Российские комплексы «Бал» получат новую ракету

Lenta.ruиещё 4
21 минуту назад

Российские береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» получат новую ракету. Новый боеприпас вдвое увеличит дальность стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном секторе.

Российские комплексы «Бал» получат новую ракету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дальность стрельбы БРК «Бал» с новой ракетой увеличилась вдвое. Также новый боеприпас позволяет поражать не только морские, но и наземные цели. Сейчас «Бал» использует ракеты Х-35 с дальностью в 120 километров и Х-35У с дальностью в 260 километров.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК "Бал" подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», — отметил источник.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что модернизированная ракета делает характеристики комплекса «Бал» сопоставимыми с БРК «Бастион», который использует сверхзвуковые ракеты «Оникс».

В марте телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере. С помощью излучающих рупоров разработчики отработали наведение ракеты на цель.

В декабре 2020 года газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщила о формировании бригады береговой охраны на Сахалине. Подразделение получило комплексы «Бал» и «Бастион», которые обеспечат защиту побережья от высадки десанта и кораблей с крылатыми ракетами.

Оружие,Армия,Министерство обороны,ТК "Звезда",газета "Известия",ИТАР-ТАСС,
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