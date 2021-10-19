У экс-сотрудника ФСБ нашли миллионы на сотнях счетов

Более 300 счетов в российских и зарубежных банках нашли у экс-сотрудника ФСБ и его супруги. Действующими из них были к моменту более двухсот – на них находились миллионы рублей и тысячи долларов США. Генпрокуратура считает эти деньги коррупционным доходом, предположительно полученным благодаря махинациям при закупке рационов.

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Сотни счетов в российских и зарубежных банках обнаружили у бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и его жены Татьяны, также работавшей в ведомстве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Кулюкин служил главой 3-го отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ (Служба обеспечения деятельности, СОД). Его супруга работала в кадровой службе этого управления.

Данные о счетах Кулюкина и его жены обнаружила прокуратура в ходе проверки – после поступления данных из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания, поставлявшихся в ФСБ, Минобороны и Росгвардию через компанию «Оборонпродкомплект».

У бывшего сотрудника ФСБ нашли 385 счетов, из них действующими были 203 счета. На них лежали суммы от 1,3 до 4,7 млн рублей и 43 тыс. долларов. Кулюкин и его жена о деньгах не отчитывались, и Генпрокуратура отнесла эти средства к коррупционным доходам.

При этом в 2012-2013 годах Кулюкин купил две квартиры – более чем по 100 кв. метров каждая. Они были записаны на его мать, заявили в прокуратуре. Стоимость этой недвижимости двукратно превышает доход супругов за восемь лет службы.

В пользу государства у Кулюкиных отсудили квартиры и гараж, а также конфисковали часть денег. Ряд счетов суд оставил владельцам, постановив также вернуть им изъятые при обыске драгоценности. Кулюкины решение суда обжаловали.

Нечистые чекисты

Сотрудники ФСБ регулярно становятся фигурантами уголовных дел о коррупции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, антикоррупционная деятельность государства — это системная работа, она может затронуть все ведомства и чины «без разбора». Он добавил, что президент России Владимир Путин получает доклады о наиболее значимых и резонансных делах.

В мае 2019 года бывшие главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СМИ, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении порядка 490 млн рублей.

Источник заявил журналистам The Bell и «Проекта» о двух преступных схемах, реализованных фигурантами уголовного дела. Первая заключалась в получении 0,1–0,2% от проводимой операции, а вторая — в получении конкретных взяток за нарушения. Для осуществления этой схемы на должность главы службы экономической безопасности банка как правило, назначали отставного офицера ФСБ или КГБ, который брал под контроль все потоки денег. В схему также были вовлечены отделения ФСБ в регионах, а перевозкой средств занималась сотрудники спецподразделений «Вымпел» и «Альфа».