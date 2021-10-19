В Москве вводятся защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
С 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для людей старше 60 лет.
Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане старше 60 лет могут оформить больничный.
Одновременно столичный мэр освободил от соблюдения домашнего режима пожилых людей, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или прошедших вакцинацию.
Кроме того, Сергей Собянин обязал работодателей с 25 октября по 25 февраля перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Как отметил Собянин, в первую очередь переводить на удаленку рекомендовано невакцинированных и не болевших COVID-19 сотрудников, а также тех, кто относится к группам риска.
Также мэр Москвы объявил о решении главы главного санитарного врача столицы увеличить требования к вакцинации работников сферы услуг. Предприятия этой сферы должны к 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников.