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В Москве вводятся защитные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом

Вероника Полынина
54 минуты назад

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о новых ограничениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

С 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для людей старше 60 лет.

Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане старше 60 лет могут оформить больничный.

Песков рассказал о вакцинации на федеральном уровне

Одновременно столичный мэр освободил от соблюдения домашнего режима пожилых людей, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев или прошедших вакцинацию.

Кроме того, Сергей Собянин обязал работодателей с 25 октября по 25 февраля перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Как отметил Собянин, в первую очередь переводить на удаленку рекомендовано невакцинированных и не болевших COVID-19 сотрудников, а также тех, кто относится к группам риска.

Также мэр Москвы объявил о решении главы главного санитарного врача столицы увеличить требования к вакцинации работников сферы услуг. Предприятия этой сферы должны к 1 января 2022 года обеспечить вакцинацию не менее 80% своих сотрудников.

Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
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