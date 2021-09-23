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Пока вы не уснули: В России назвали цель визита Эрдогана в Сочи

Елена Прошина
29 минут назад

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Польше предложили покинуть Евросоюз

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Читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали позицию Польши и призвали страну выйти из ЕС. Их комментарии перевело ИноСМИ.

Ранее суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать по 500 тыс.

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Германия нашла способ возместить Украине ущерб от "Северного потока-2"

Компании - операторы газотранспортных систем Чехии (Net4Gas), Словакии (Eustream), Германии (OGE) и ГТС Украины планируют создать водородный коридор из Украины, проходящий через Центральную Европу в западную часть Старого континента. Об этом сообщило в четверг Чешское телевидение.

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«Будет клянчить». эксперт о цели визита Эрдогана в Сочи

Востоковед Андрей Чупрыгин рассказал, что Эрдогана будет волновать отнюдь не ситуация с выборами в Крыму.

«Основная цель визита Эрдогана – ситуация на севере Сирии. Для этого он и едет в Сочи», - отметил политолог.

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Зеленский раскритиковал Россию в пустом зале ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН обрушился с критикой на Россию.

При этом свою речь украинский лидер произнес перед практически пустым залом.

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Найдены тела летчиков разбившегося в Хабаровском крае Ан-26

На месте крушения самолета-лаборатории Ан-26, который пропал с радаров и разбился накануне, 22 сентября, обнаружены останки членов экипажа. Всего на борту было шесть человек.

Собеседник агентства подтвердил, что все члены экипажа погибли.

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Эксперт объяснил плюсы штрафа за среднюю скорость

Полноценное введение штрафов за нарушение средней скорости требует формирования адекватной нормативной базы для этого понятия, которая пока отсутствует в законодательстве РФ. Таким мнением поделился с "Рамблером" автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Надо, чтобы все было по закону. То, что приостановили взимание штрафов по этой системе абсолютно нормально", - отметил он.

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Названы даты бабьего лета и золотой осени

Метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москву придет старое бабье лето с температурами до плюс 15 градусов.

Классическое бабье лето в Москве начнется со вторника, 28 сентября.

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В правительстве решили не индексировать пенсии работающим пенсионерам

Правительство РФ не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, выдав отрицательное заключение.

Свое решение правительство объяснило тем, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к законопроекту нет предложений о том, из каких источников и каким образом они будут покрываться.

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Дисквалифицированный за допинг россиянин попался на распространении наркотиков

Известный легкоатлет Александр Хютте был взят полицейскими в Санкт-Петербурге при закладке мефедрона.

Следует отметить, что бегун ранее получил дисквалификацию за допинг и сдал своих партнеров по сборной антидопинговым комиссарам.

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В мире,Андрей Чупрыгин,Александр Хютте,Евгений Тишковец,Владимир Зеленский,Игорь Моржаретто,Генассамблея ООН,ООН,Правительство РФ,ЕС,InoSMI.Ru,Reuters,РИА Новости,
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