Зеленский раскритиковал Россию в пустом зале ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН обрушился с критикой на Россию. При этом свою речь украинский лидер произнес перед практически пустым залом, отмечает «Газета.Ru».
Выступая в ООН, Владимир Зеленский раскритиковал как Россию, так и саму Организацию объединенных наций. Говоря о России, украинский лидер заявил о незаконном удержании около 450 украинских граждан на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму, процитировал слова российского президента о необходимости защиты прав человек и напомнил об уходе российской делегации из-за антироссийской резолюции в ПА ОБСЕ.
При этом ООН Зеленский осудил за несправедливое, по его мнению, распределение вакцин от коронавируса и предложил проводить заседания организации в горячих точках, чтобы сделать работу более эффективной.
«В 2019 году я говорил, что война унесла 13 тыс. жизней и заставила полмиллиона человек покинуть свои дома. Теперь мы уже говорим о 15 тыс. погибших — это цена свободы и независимости. Возможно, в Медисон-сквер-гарден эти обстрелы слышно не так громко», — заявил Зеленский.
Он также выступил с критикой игнорирования ООН организованного Украиной саммита «Крымская платформа» по «деокупации» Крыма.
При этом выступление президента Украины проходило в полупустом зале, в основном из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН процитировал слова президента России Владимира Путина, но неправильно указал, из какой речи они взяты. Зеленский на русском языке привел слова Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность Организации Объединенных Наций, отметив, что это слова Путина, якобы сказанные им в Мюнхене в 2007 году, а также на ГА ООН в 2015 году.