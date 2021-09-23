Зеленский раскритиковал Россию в пустом зале ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН обрушился с критикой на Россию. При этом свою речь украинский лидер произнес перед практически пустым залом, отмечает «Газета.Ru».

Выступая в ООН, Владимир Зеленский раскритиковал как Россию, так и саму Организацию объединенных наций. Говоря о России, украинский лидер заявил о незаконном удержании около 450 украинских граждан на территории самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму, процитировал слова российского президента о необходимости защиты прав человек и напомнил об уходе российской делегации из-за антироссийской резолюции в ПА ОБСЕ.

При этом ООН Зеленский осудил за несправедливое, по его мнению, распределение вакцин от коронавируса и предложил проводить заседания организации в горячих точках, чтобы сделать работу более эффективной.

«В 2019 году я говорил, что война унесла 13 тыс. жизней и заставила полмиллиона человек покинуть свои дома. Теперь мы уже говорим о 15 тыс. погибших — это цена свободы и независимости. Возможно, в Медисон-сквер-гарден эти обстрелы слышно не так громко», — заявил Зеленский.

Он также выступил с критикой игнорирования ООН организованного Украиной саммита «Крымская платформа» по «деокупации» Крыма.

При этом выступление президента Украины проходило в полупустом зале, в основном из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.