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Найдены останки членов экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

Lenta.ruиещё 3
22 минуты назад

На месте крушения самолета-лаборатории Ан-26, который пропал с радаров и разбился накануне, 22 сентября, обнаружены останки членов экипажа. Всего на борту было шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Найдены тела летчиков разбившегося в Хабаровском крае Ан-26
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собеседник агентства подтвердил, что все члены экипажа погибли.

«В 10.55 по Москве на место крушения Ан-26 вышла первая поисковая группа. Все члены экипажа погибли, останки обнаружены», — заявили в экстренной службе.

Найдены обломки упавшего Ан-26

О том, что в катастрофе никто не выжил, предварительно было известно ранее. При обзоре местности с вертолета не было обнаружено живых людей. К месту крушения через горную местность дошла пешая группа спасателей. Поисковая операция осложнялась тем, что местность в районе катастрофы труднопроходима.

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