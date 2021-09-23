Найдены тела летчиков разбившегося в Хабаровском крае Ан-26

На месте крушения самолета-лаборатории Ан-26, который пропал с радаров и разбился накануне, 22 сентября, обнаружены останки членов экипажа. Всего на борту было шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

О том, что в катастрофе никто не выжил, предварительно было известно ранее. При обзоре местности с вертолета не было обнаружено живых людей. К месту крушения через горную местность дошла пешая группа спасателей. Поисковая операция осложнялась тем, что местность в районе катастрофы труднопроходима.