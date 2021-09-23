Польше предложили покинуть Евросоюз

Читатели немецкого издания Der Spiegel раскритиковали позицию Польши и призвали страну выйти из ЕС. Их комментарии перевело ИноСМИ.

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Ранее суд Евросоюза в Люксембурге обязал Польшу ежедневно выплачивать по 500 тыс. до тех пор, пока не будет прекращена работа угольной шахты «Туров». Постановление об остановке работы шахты приняли после жалобы Чехии, которая выступает против расширения добычи, поскольку это может нарушить обеспечение водой близлежащих территорий и нанести урон окружающей среде. Однако премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «решение суда несправедливо и противоречит принципам ЕС», и отказался его исполнять.

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Издание Der Spiegel отмечает, что помимо решения о штрафе, Европейский суд ранее выступил против польской судебной реформы, так как она «ставит судей под контроль парламентского большинства и правительства». Также ЕС опротестовывает заявления против ЛГБТ, принятые несколькими польскими воеводствами.

При этом в самой Польше, по данным издания, все чаще звучат заявления о возможном выходе из ЕС. А в Конституционном суде страны рассматривается вопрос о том, какое право приоритетно – национальное или европейское.

Читатели Der Spiegel высказали мнение, что Варшаве действительно стоило бы покинуть ЕС на фоне скандалов.

«Если поляки не хотят соблюдать правила ЕС, то пусть уходят. Другой возможности нет, если ЕС не хочет развалиться сам по себе», «Если поляки хотят уйти из ЕС, то пусть катятся дружить с Россией и Белоруссией Ах, да! Пусть захватят и Венгрию с собой», - отметили они.

Интернет-пользователи напомнили, что Польша, наряду с Венгрией, получает больше всего денег от ЕС.