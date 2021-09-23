Названы даты бабьего лета и золотой осени

Метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москву придет старое бабье лето с температурами до плюс 15 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Классическое бабье лето в Москве начнется со вторника, 28 сентября (бабье лето в народном календаре делят на «молодое» - с 28 августа по 11 сентября - и «старое» - 14-24 сентября). По расчетам метеорологов, солнечный, сухой и теплый период продлится пять дней.

Остаток этой недели и первый день следующей будут облачными и дождливыми. В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, 24 - 27 сентября, ночные температуры составят три - восемь градусов тепла, а днем будет плюс 7 - 12 градусов. Это на несколько градусов холоднее нормы.

С 28 сентября погода начнет меняться благодаря мощному растущему антициклону, который в итоге охватит большую часть Европейской России.

«Москва попадет в центр этого атмосферного «купола» уже в среду. < > Начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой», - подчеркнул Тишковец.

Он отметил, что бабье лето будет сопровождаться аномально высоким атмосферным давлением, которое могут ощутить на себе гипертоники.

«Дефицит тепла будет компенсирован солнечным обилием – индекс ультрафиолета повысится с осеннего нуля до летних трех единиц. Вместе с бабьим летом наступит и один из красивейших периодов года, который именуют золотой осенью», - заключил метеоролог.

В столичном Метеобюро ранее прогнозировали, что бабье лето наступит в субботу и воскресенье, 25 - 26 сентября, и принесет с собой температуры в плюс 13 - 15 градусов.