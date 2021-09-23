«Будет клянчить». эксперт о цели визита Эрдогана в Сочи

«Речь идет о восстановлении суверенитета Сирии. Это очень важный вопрос. На фоне пассионарной волны борьбы с терроризмом в любых его проявлениях историю о суверенитете просто растоптали ногами и все. Либо ее надо возвращать в международный дискурс и говорить: «Товарищи-турки, уйдите с признанных границ». Либо тогда забыть о суверенитете, что деконструирует всю международную политическую систему. Этого не произойдет, поэтому туркам пора думать, как им достойно оттуда уйти, и как выклянчить, выторговать себе определенные преференции для создания буферной зоны между Турцией и отрядами Сирии», - заключил Чупрыгин.