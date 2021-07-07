Пока вы не уснули: Киев нашел альтернативу «русскому миру»

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Киев нашел альтернативу «русскому миру»

«Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Мишустин предложил изменить модель вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Как сообщается в среду на сайте кабмина, такое решение принято по итогам последнего заседания президиума координационного совета.

"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%", - говорится в сообщении.

Россиянам поднимут минимальную зарплату

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году поднимется на 6,4%, или на 825 рублей, до 13 617 рублей в месяц. Такие данные приводятся в законопроекте, который Минтруд разместил для общественного обсуждения.

Согласно новым правилам, МРОТ на очередной год должен достигать 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Стоит отметить, что раньше он привязывался к стоимости потребительской корзины.

Лавров допустил использование военной базы в Таджикистане

Россия будет делать все, в том числе используя военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

"Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - сказал Лавров.

Литва отгородится стеной от Белоруссии

Литовская Республика планирует установить стену на белорусской границе, чтобы сдержать волны нелегальной миграции. Об этом 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на главу кабмина страны Ингриду Шимоните

Ранее МВД Литвы оценило, что строительство такого заграждение обойдется бюджету в 15 млн евро. Кроме того, известно также, что сейчас литовская сторона рассматривает разные варианты забора: одиночный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.

Президент Гаити убит в своей резиденции

Президент Гаити получил смертельное огнестрельное ранение в ходе нападения на его резиденцию, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра страны Клода Жозефа.

Глава государства получил смертельное огнестрельное ранение, передает ТАСС со ссылкой на портал «Жуно-7».

"Nature" подтвердил безопасность «Спутника V»

Ferra.ru

Научный журнал Nature поделился материалом, в котором была признана эффективность российской вакцины «Спутник V».

Автором данной статьи выступила Бьянка Ногради, которая поделилась рядом доказательств того, что произведенная в России вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является эффективной и безопасной.

"Меня попросил Бондарчук": Житель Тюмени объяснил захват банка

Мужчина, захвативший отделение Сбербанка в Тюмени, заявил, что его попросил об этом режиссер Федор Бондарчук . Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Гриченко заявил, что ему пришло сообщение от человека, который назвался Бондарчуком и пообещал ему роль в своем фильме.

«Он поручил будущему «звездному актеру» зайти в офис Сбера и потребовать деньги. Это все, мол, уже и были съемки», - отмечает канал.

Российских гребцов поймали на допинге накануне Игр

Сообщается, что проба А показала наличие мельдония в крови спортсменов. 17 июня они были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли, и оказалось, что в крови спортсменов обнаружен мельдоний.

Веру Алентову выписали из больницы

АГН Москва/Global Look Press