Пока вы не уснули: Киев нашел альтернативу «русскому миру»

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook
, ВКонтакте
, Одноклассники
.
Киев нашел альтернативу «русскому миру»
«Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру», к нему должна присоединиться «демократическая Белоруссия
», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
.
«Люблинский треугольник» – это, по сути, альтернатива «русскому миру» в этой части Европы», – сказал Кулеба в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
Мишустин предложил изменить модель вакцинации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поручил актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Как сообщается в среду на сайте кабмина, такое решение принято по итогам последнего заседания президиума координационного совета.
"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%", - говорится в сообщении.
Россиянам поднимут минимальную зарплату
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2022 году поднимется на 6,4%, или на 825 рублей, до 13 617 рублей в месяц. Такие данные приводятся в законопроекте, который Минтруд
разместил для общественного обсуждения.
Согласно новым правилам, МРОТ на очередной год должен достигать 42% от медианной зарплаты за предыдущий год. Стоит отметить, что раньше он привязывался к стоимости потребительской корзины.
Лавров допустил использование военной базы в Таджикистане
Россия будет делать все, в том числе используя военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров
на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД
Лаоса Салёмсаем Коммаситом.
"Мы будем делать все, в том числе используя возможности российской военной базы на границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников", - сказал Лавров.
Литва отгородится стеной от Белоруссии
Литовская Республика планирует установить стену на белорусской границе, чтобы сдержать волны нелегальной миграции. Об этом 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на главу кабмина страны Ингриду Шимоните
.
Ранее МВД
Литвы оценило, что строительство такого заграждение обойдется бюджету в 15 млн евро. Кроме того, известно также, что сейчас литовская сторона рассматривает разные варианты забора: одиночный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.
Президент Гаити убит в своей резиденции
Президент Гаити получил смертельное огнестрельное ранение в ходе нападения на его резиденцию, сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра страны Клода Жозефа.
Глава государства получил смертельное огнестрельное ранение, передает ТАСС со ссылкой на портал «Жуно-7».
"Nature" подтвердил безопасность «Спутника V»
Научный журнал Nature поделился материалом, в котором была признана эффективность российской вакцины «Спутник V».
Автором данной статьи выступила Бьянка Ногради, которая поделилась рядом доказательств того, что произведенная в России вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является эффективной и безопасной.
"Меня попросил Бондарчук": Житель Тюмени объяснил захват банка
Мужчина, захвативший отделение Сбербанка
в Тюмени, заявил, что его попросил об этом режиссер Федор Бондарчук
. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Гриченко заявил, что ему пришло сообщение от человека, который назвался Бондарчуком и пообещал ему роль в своем фильме.
«Он поручил будущему «звездному актеру» зайти в офис Сбера и потребовать деньги. Это все, мол, уже и были съемки», - отмечает канал.
Российских гребцов поймали на допинге накануне Игр
Сообщается, что проба А показала наличие мельдония в крови спортсменов. 17 июня они были на сборах в Греции, там у них взяли две пробы на допинг. 1 июля пробу А вскрыли, и оказалось, что в крови спортсменов обнаружен мельдоний.
Веру Алентову выписали из больницы
АГН Москва/Global Look Press
Алентову госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом 28 июня. Тогда 79-летняя жена Меньшова сразу попала в реанимацию, но через несколько дней её перевели в обычную палату.