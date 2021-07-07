"Меня попросил Бондарчук": Житель Тюмени объяснил захват банка

Гриченко заявил, что ему пришло сообщение от человека, который назвался Бондарчуком и пообещал ему роль в своем фильме.

Он зашел в отделение в маске и с рюкзаком, из которого торчали провода, а затем передал записку с требованием выдать ему 15 миллионов рублей. Глава отделения уговорила мужчину отпустить всех посетителей. Она и еще одна сотрудница осталась в здании в качестве заложниц.