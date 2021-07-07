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Литва построит стену, чтобы сдержать нелегалов из Беларуси

RTVI
1 час назад
Литовская Республика планирует установить стену на белорусской границе, чтобы сдержать волны нелегальной миграции. Об этом 7 июля сообщает ТАСС со ссылкой на главу кабмина страны Ингриду Шимоните.
Ранее МВД Литвы оценило, что строительство такого заграждение обойдется бюджету в 15 млн евро. Кроме того, известно также, что сейчас литовская сторона рассматривает разные варианты забора: одиночный, двойной, с колючей проволокой или сигнализацией.
При этом большинство нелегалов — не белорусы, а в основном граждане Ирака, стремящиеся в ЕС.
Ранее агентство БелТА со ссылкой на главу государства Александра Лукашенко сообщило, что белорусская сторона намерена продолжать заниматься основными вызовами на границе. Вместе с тем Минск не собирается превращать республику в «отстойник» для нелегальной миграции, потоки которой стремятся в Евросоюз. По его словам, европейские страны, в которых «не хватает рабочих рук», сами призвали этих людей. Кроме того, Лукашенко отметил, что нелегалы бегут в Европу из-за хаоса в их странах. В частности, президент обозначил проблему Афганистана, из которого выводятся воинские контингенты.
В мире,Видео,Ингрида Шимоните,Александр Лукашенко,МВД,ЕС,ИТАР-ТАСС,Литва,Беларусь,
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