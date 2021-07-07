Ранее агентство БелТА со ссылкой на главу государства Александра Лукашенко
сообщило, что белорусская сторона намерена продолжать заниматься основными вызовами на границе. Вместе с тем Минск не собирается превращать республику в «отстойник» для нелегальной миграции, потоки которой стремятся в Евросоюз. По его словам, европейские страны, в которых «не хватает рабочих рук», сами призвали этих людей. Кроме того, Лукашенко отметил, что нелегалы бегут в Европу из-за хаоса в их странах. В частности, президент обозначил проблему Афганистана, из которого выводятся воинские контингенты.