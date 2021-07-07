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Мишустин поручил проработать модель вакцинации россиян от коронавируса

ТАССиещё 13
24 минуты назад
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Как сообщается в среду на сайте кабмина, такое решение принято по итогам последнего заседания президиума координационного совета.
"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%", - говорится в сообщении.
Помимо этого, в модели должна быть учтена вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинация населения с учетом рисков вирусных мутаций; другие актуальные факторы.
Роспотребнадзор и Минздрав должны также представить расчеты потребности в вакцинах против новой коронавирусной инфекции. Выполнить эти задачи необходимо в срок до 8 июля 2021 года.
Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать не менее 60% населения, то есть почти 69 млн человек.
Политика,Видео,Михаил Мишустин,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,Россия,
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