Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации россиян от коронавируса с учетом необходимости довести коллективный иммунитет до уровня не менее 80%. Как сообщается в среду на сайте кабмина, такое решение принято по итогам последнего заседания президиума координационного совета.

"Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в модели должна быть учтена вакцинация иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинация населения с учетом рисков вирусных мутаций; другие актуальные факторы.

Роспотребнадзор и Минздрав должны также представить расчеты потребности в вакцинах против новой коронавирусной инфекции. Выполнить эти задачи необходимо в срок до 8 июля 2021 года.