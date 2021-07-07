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«Мамочка дома»: Веру Алентову выписали из больницы

News.ru
25 минут назад
Советскую и российскую актрису Веру Алентову — вдову режиссёра Владимира Меньшова — выписали из больницы, сообщила на своей странице в соцсети Instagram их дочь — телеведущая Юлия Меньшова, отметив, что «мамочка дома».
Веру Алентову выписали из больницы
Фото:  АГН Москва/Global Look Press АГН Москва/Global Look Press
Алентову госпитализировали в московскую больницу с коронавирусом 28 июня. Тогда 79-летняя жена Меньшова сразу попала в реанимацию, но через несколько дней её перевели в обычную палату.
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Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. После известия о кончине супруга Вере Валентиновне стало хуже. Меньшова похоронят 8 июля на Новодевичьем кладбище в Москве. До этого в Большом зале Центрального дома кинематографистов пройдёт прощание с известным деятелем культуры.
Россиянам Владимир Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.
Ранее сообщалось, что Алентова заподозрила COVID-19 у супруга ещё в мае, после празднования Дня Победы. Народная артистка РФ заметила у режиссёра повышенную температуру, однако врачи диагноз не подтвердили. Но даже когда медики обнаружили болезнь, Меньшов до последнего отказывался госпитализироваться.
Шоу-бизнес,Вера Алентова,Владимир Меньшов,Юлия Меньшова,
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