Пока вы не уснули: Путин предостерег россиян от поездок за границу

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Су-24М помешал британскому эсминцу нарушить границу

Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России пресек нарушение российской границы со стороны эсминца УРО «Дефендер» из Британии.

Сегодня, 23 июня в 11-52 «Дефендер» нарушил госграницу РФ в северо-западной части Черного моря. Он пересек территориальные воды на 3 км - недалеко от мыса Фиолент.

Получивший заранее предупреждение об использовании оружия при нарушении границы, британский корабль на это никоим образом не отреагировал.

Отмечается, что в 12-06 и 12-08 российским пограничным сторожевым кораблем была выполнена предупредительная стрельба.

Путин предостерег россиян от поездок за границу

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах

Совфед ужесточил наказание для пьяных водителей

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон об увеличении максимального срока лишения свободы за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом виде с двух до трех лет.

Соответствующие поправки вносятся в статью 264.1 Уголовного кодекса РФ. Ее действующая редакция предусматривает штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы на срок от одного до двух лет за управление автомобилем лицом, находящимся в нетрезвом виде и ранее уже подвергнутым за аналогичное нарушение административному наказанию, или имевшим судимость за совершение ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью или гибель людей.

Законом устанавливаются более жесткие санкции для нетрезвых водителей, которые ранее были судимы по статье за нетрезвое вождение, повлекшее тяжкие последствия.

Для семей предложили «многодетный» капитал

В России необходимо разработать регламент для введения ежегодных выплат многодетным семьям. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец , передает RT.

Путин утвердил право России на применение ядерного оружия

Россия решила сохранить за собой право применения ядерного оружия, если против страны или ее государств-союзников будет применено оружие массового поражения или обычное оружие. Об этом говорится в военной доктрине, которую утвердил президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликовали на сайте Кремля.

Ранее ряд изданий сообщали, что в новой редакции военной доктрины введут понятие "превентивного удара". Но в результате этот термин не был включен в документ.

В нем говорится, что ядерное оружие останется важнейшим фактором предотвращения развития ядерных и вооруженных конфликтов с использованием обычных средств поражения.

"Россия сохраняет за собой право применения ядерного оружия в ответ на использование против нее и (или) ее союзников ядерного и иных видов оружия массового поражения, а также при агрессии против России с использованием обычного оружия, когда под угрозу ставится само существование государства", — говорится в обновленной редакции доктрины.

Россия заблокировала проход кораблей НАТО к Крыму

В связи с учениями НАТО «Sea Breeze-2021» Россия заблокировала доступ к западному побережью полуострова Крым для военных кораблей альянса. Об этом пишет Avia.pro.

По данным издания, у берегов Крыма очерчены запретные зоны, в которые силы НАТО не смогут заходить. Любые агрессивные действия кораблей альянса будут мгновенного пресекаться. Россия также оставила за собой право использовать средства радиоэлектронной борьбы или организовать собственные учения с применением ракетных комплексов.

При этом аналитики предупреждают, что несколько заявленных для учений районов находятся в международных водах и возможны провокации.

Акциз на сладкое: соки и газировка подорожают

В России могут вырасти розничные цены на сладкие напитки.

Кабмин рассматривает вопрос о введении акцизов на данную продукцию. Заинтересованным ведомствам поручено проработать данную инициативу.

Проект об отнесении сахаросодержащих напитков к подакцизным обсуждали в ходе совещания у первого замруководителя аппарата кабмина Валерия Сидоренко , сообщило издание, ссылаясь на двух человек, которые участвовали в обсуждении.

Умер сообщивший о полете Гагарина диктор

Диктор Виктор Балашов , сообщивший гражданам СССР о полете Юрия Гагарина в космос, ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Виктор Балашов родился 24 декабря 1924 года. В 1942 году вступил в ряды Красной Армии и участвовал в Великой Отечественной войне, был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу», Орденом Красной Звезды, медалью «За Победу над Германией».

В 1944 году стал диктором Всесоюзного радио, а в 1947 году пришел работать в Московский телецентр, впоследствии преобразованный в Центральную студию телевидения, куда его взяли вне конкурса.

Снова потом: На Крым обрушатся ливни

На территории Крыма в ближайшие дни прогнозируют ливни, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС республики.

«Во второй половине дня и до окончания суток 23 июня, на протяжении суток 24 июня в Крыму местами возможны мощные ливни с градом, шквал 15-20 метров в секунду», — отмечается в заявлении МЧС.

Спасатели также предупредили о высоких рисках развития чрезвычайных ситуаций, которые связаны с подтоплениями земель, авариями на энергетических объектах и ЖКХ.

Катастрофа Ту-154 под Сочи: родные жертв обратились в ЕСПЧ

Родственники жертв катастрофы Ту-154 под Сочи просят Европейский суд по правам человека признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство. В жалобе также указано, что они считают прекращение уголовного дела по факту крушения самолета в 2016 году необоснованным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката истцов Игоря Трунова.

«Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены», — сказал он.