Снова потом: На Крым обрушатся ливни

На территории Крыма
в ближайшие дни прогнозируют ливни, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает МЧС республики.
«Во второй половине дня и до окончания суток 23 июня, на протяжении суток 24 июня в Крыму местами возможны мощные ливни с градом, шквал 15-20 метров в секунду», — отмечается в заявлении МЧС.
Спасатели также предупредили о высоких рисках развития чрезвычайных ситуаций, которые связаны с подтоплениями земель, авариями на энергетических объектах и ЖКХ.
Напомним, несколькими днями ранее, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, что вызвало подтопление Керчи в восточной части полуострова. Властями региона был введен режим ЧС. На другой день ливни дошли и до Ялты, что повлекло выход рек из берегов, затопление улиц изданий. Стихия также причинила урон Феодосии, Ленинскому и Кировскому районам Крыма.
С начала лета этого года на европейской территории РФ продолжаются тропические ливни. Причем едва ли не каждый день они усиливаются. Так, в прошедшую среду на Керчь обрушилось 72 мм осадков, что составило 1,5 месячных нормы. В результате по городу проплывали не только автомобили и пешеходы, но также и торговые киоски.
На некоторый период времени часть города оказалась обесточенной. Водные потоки привели к повреждениям газопровода, подтоплению трех десятков базовых станций мобильной связи. К устранению последствий ЧП были привлечены сотрудники Росгвардии
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