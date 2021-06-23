Снова потом: На Крым обрушатся ливни

Напомним, несколькими днями ранее, 17 июня мощный циклон обрушился на Крым, что вызвало подтопление Керчи в восточной части полуострова. Властями региона был введен режим ЧС. На другой день ливни дошли и до Ялты, что повлекло выход рек из берегов, затопление улиц изданий. Стихия также причинила урон Феодосии, Ленинскому и Кировскому районам Крыма.

С начала лета этого года на европейской территории РФ продолжаются тропические ливни. Причем едва ли не каждый день они усиливаются. Так, в прошедшую среду на Керчь обрушилось 72 мм осадков, что составило 1,5 месячных нормы. В результате по городу проплывали не только автомобили и пешеходы, но также и торговые киоски.